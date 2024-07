Attacco a sorpresa: esplosioni scuotono l'Iran

Difese aeree attivate e tensioni in aumento dopo assalto israeliano

Un’ondata di tensione ha scosso il Medio Oriente dopo una serie di esplosioni registrate nei pressi di Esfahan, in Iran. La televisione iraniana ha riferito "forti esplosioni" avvenute nelle prime ore del mattino, seguite a stretto giro da un annuncio della tv statunitense che Israele avrebbe lanciato un attacco contro l'Iran.

Con la situazione che si è rapidamente evoluta, l'Iran ha attivato le proprie difese aeree e chiuso lo spazio aereo sopra Teheran e altre città significative, in risposta alle esplosioni e all'attacco presunto. Contemporaneamente, attivisti locali riportano attacchi anche nel sud della Siria, secondo quanto citato dall'Afp.

Il nord di Israele si trova ora sotto l'allarme di sirene, come annunciato dall'Idf, il corpo di difesa israeliano, sul proprio canale Telegram ufficiale. Nel frattempo, l'Iran assicura di aver abbattuto con successo alcuni droni, pur non confermando attacchi missilistici, stando alle dichiarazioni di Hossein Dalirian, portavoce dell'agenzia spaziale iraniana.

In un clima di incertezza, le autorità iraniane hanno assicurato che i siti nucleari vicino Esfahan si trovano in "totale sicurezza", mentre una fonte militare, citata da Fox News, descrive l'attacco israeliano come "limitato". A questo si aggiunge il riferimento di Cnn ad un alto dirigente americano che rivela come Israele avesse preavvisato gli USA di imminenti ritorsioni contro l'Iran, pur senza aver ricevuto un'approvazione esplicita.

Le comunicazioni ufficiali da parte dell'esercito israeliano sono attualmente in silenzio, scegliendo di non commentare le esplosioni in Iran. Il New York Times, citando tre funzionari iraniani, conferma l'attacco a una base aerea militare vicino a Esfahan.

Tasnim, l'agenzia di stampa iraniana, smentisce la gravità delle esplosioni a Esfahan, minimizzando i danni a rottura di vetri in alcuni edifici governativi e collegando il rumore delle esplosioni a Tabriz alle attività della difesa aerea contro un "oggetto sospetto".

La crescente instabilità ha portato il governo australiano ad esortare i propri cittadini a lasciare Israele e i Territori palestinesi occupati, in quanto "la sicurezza potrebbe deteriorarsi rapidamente".

La situazione rimane in bilico, con le informazioni che si aggiornano continuamente e la comunità internazionale che osserva con preoccupazione l'escalation di eventi.