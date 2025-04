Santa Caterina dello Ionio punta in alto: via libera al DUP e a un bilancio orientato alla crescita

Oltre 16 milioni di euro per il futuro! Approvato il bilancio di previsione di quasi 4.000.000€ con al centro opere strategiche per il territorio.

Si è tenuto questa mattina, il consiglio comunale di Santa Caterina dello Ionio di approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027.

Dalla analisi dei numeri, sono emersi dati molto importanti che certificano un'azione amministrativa virtuosa improntata sull'ascolto delle esigenze della comunità e proiettata in una visione di sviluppo concreto dell'intero paese.

La seduta, convocata dal presidente del consiglio comunale, Maria Criniti, si è aperta con l’approvazione dei verbali di quella precedente.

Sono stati così introdotti i punti all’ordine del giorno inerenti l’approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione, sui quali sono intervenuti il consigliere capogruppo Raffaele Dolce, che si è soffermato sulla programmazione delle iniziative di carattere politico-sociale che il Comune sta predisponendo, come l’evento del prossimo 25 aprile incentrato sulla valorizzazione del territorio, ed il consigliere Franco Schipani, il quale ha reso edotta la compagine amministrativa circa gli sviluppi del progetto di realizzazione di un'arena spettacoli, legato alle manifestazioni estive. Ha voluto sottolineare l’importanza di attrarre quanta più gente possibile per far conoscere le bellezze di Santa Caterina dello Ionio.

È poi intervenuto il sindaco Francesco Severino che, nel ringraziare la sua squadra e i presenti, ha fornito alcuni numeri del prospetto di previsione che non prevede alcun aumento di tasse per i cittadini.

Il sindaco si è, quindi, soffermato sulle tante opere in cantiere e soprattutto su quelle che questa amministrazione ha programmato, attraverso anche l’approvazione di progetti esecutivi, capaci di favorire uno sviluppo concreto di Santa Caterina dello Ionio.

“Nel rispetto dei principi contabili, accertato anche dal parere del Revisore Finanziario, abbiamo portato all’attenzione dell’opinione pubblica, un Bilancio di previsione importante che non prevede aumenti di tasse e che tiene conto di una serie di interventi in grado di far decollare il nostro paese. Oltre alle già note opere di cui ho più volte parlato - ha dichiarato il primo cittadino - sono in fase di esecuzione quasi 4 milioni di euro di lavori sul territorio comunale. In questi mesi abbiamo lavorato tanto anche guardando al domani, mediante la predisposizione di una programmazione di oltre 16 milioni di euro con progetti esecutivi approvati ed istanze presentate presso gli Uffici sovraccomunali. Tutto questo è il frutto degli sforzi, dei sacrifici e dell’attenzione costante per il territorio.”

“A ciò si aggiungano – ha concluso Severino – le innumerevoli iniziative pubbliche organizzate per favorire una democrazia diretta dei cittadini che devono partecipare attivamente alle scelte di governo. Quella del 25 aprile sarà un’occasione importante per un confronto tra istituzioni e cittadini sul futuro dei nostri luoghi e sulle azioni da intraprendere per migliorarli.”

Sempre in ambito di ambiente e paesaggio, il civico consesso ha anche manifestato l’assenso ai nuovi confini del Parco Naturale Regionale delle Serre che includerà gran parte del nostro territorio montano. La nuova perimetrazione rappresenta una grande opportunità anche in termini di nuove risorse da impiegare per la salvaguardia paesaggistico-ambientale.

In ultimo, approvate anche alcune linee guida in ambito urbanistico per le zone agricole, preda spesso di cementificazione selvaggia, che abbiamo il dovere di preservare e tutelare.