Previsioni meteo weekend: irruzione artica sull’Italia, attesi temporali, grandine e crollo termico

L'Italia si prepara a un brusco ritorno dell'inverno. In arrivo freddo artico, pioggia, vento e grandine. Attenzione alle gelate tardive.

Nel corso del weekend, un’imponente massa d’aria fredda di origine artica si appresta a travolgere l’Italia da Nord a Sud, riportando condizioni tipicamente invernali nel pieno della primavera. L’ingresso del fronte gelido avverrà entro le prossime 48 ore, con effetti intensi sia sul piano termico che su quello atmosferico: temperature in picchiata fino a 10°C, venti tempestosi, temporali localmente violenti e grandinate anche a bassa quota.

Una dinamica che desta non poche preoccupazioni, soprattutto in ambito agricolo, dopo settimane di clima insolitamente mite che hanno favorito fioriture anticipate e germogli precoci, ora esposti al rischio di gelate notturne, anche in pianura.

Vediamo, nel dettaglio, come evolverà la situazione meteo tra sabato e domenica.

Meteo sabato 5 aprile: ultimi scampoli di stabilità, poi tornano le piogge

Nord Italia: la giornata inizierà all’insegna del sole con qualche foschia o banco di nebbia sulle aree pianeggianti della Val Padana. Nel corso della serata si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità sulle regioni nordorientali, preludio all’arrivo dei primi fenomeni nella notte, tra basso Veneto ed Emilia Romagna, con rovesci e locali temporali.

Centro Italia: cieli sereni o poco nuvolosi con foschie e locali banchi di nebbia al mattino nelle valli interne. In nottata, peggioramento graduale a partire dalle Marche.

Sud e Isole: situazione più tranquilla, salvo locali disturbi su Sicilia e Sardegna. Qualche piovasco pomeridiano nelle zone interne, specie su Calabria e Sicilia. Le temperature saranno in lieve ulteriore aumento, ma sarà solo una breve illusione.

Venti: inizialmente deboli occidentali, in nottata irruzione della Bora sull’alto Adriatico con raffiche fino a 100 km/h.

Mari: poco mossi durante il giorno, ma con rapido aumento del moto ondoso sull’Alto Adriatico nella notte.

Meteo domenica 6 aprile: irrompe il freddo artico, meteo in forte peggioramento

Nord Italia: l’instabilità si diffonderà da est verso ovest con piogge, temporali e rischio grandinate su Emilia Romagna, basso Veneto, bassa Lombardia, basso Piemonte e Liguria. Possibili nevicate fino a 1000m sull’Appennino e sui rilievi alpini occidentali verso sera, con quota neve in calo fino a 1200m.

Centro Italia: giornata perturbata con piogge diffuse e temporali localmente intensi. Grandinate e nevicate fino a 900-1000m sull’Appennino. Tendenza a miglioramento a partire dalle regioni adriatiche nel pomeriggio.

Sud e Isole: peggioramento netto su Molise, Campania e Puglia, con fenomeni in estensione a Basilicata, Calabria e Salento. Maltempo anche sulla Sardegna e Sicilia con temporali, grandinate e neve a quote collinari sull’Appennino meridionale.

Temperature: crollo termico generalizzato, con valori che scenderanno anche di 10°C rispetto ai giorni precedenti. Attese gelate tardive su molte aree interne e in pianura.

Venti: forti da Nord-Est su gran parte del Paese.

Mari: molto mossi o agitati, con mareggiate lungo le coste esposte.

Conclusioni e allerta: un colpo di coda dell’inverno da non sottovalutare

Il repentino passaggio da condizioni miti a clima invernale potrebbe creare disagi significativi, soprattutto in ambito agricolo e per la viabilità. La Protezione Civile potrebbe emanare allerte nelle prossime ore: si consiglia di seguire gli aggiornamenti meteo e prestare attenzione a raffiche di vento, grandinate e gelate notturne.

L’inverno, dunque, non ha ancora detto l’ultima parola. (3Bmeteo)

In aggiornamento