Tennistavolo Norbello: le ragazze della A1 in finale scudetto

Sono passati ben undici anni dall’ultima volta. Ma dopo palpitanti attese la finale scudetto è tornata con tutto il suo splendore, segno di una caparbietà societaria che risalta come anche nel bel mezzo delle zone interne si possono fare miracoli.

In realtà già dopo lo 0-4 inflitto nella gara d’andata al Muravera TT, la finale era già stata messa in saccoccia ma prima di esultare apertamente era doveroso attendere lo svilupparsi degli eventi.

E soprattutto in casa giallo blu avrebbe fatto molto piacere conservare l’imbattibilità, poi realizzata sebbene le ospiti si siano buttate nella sfida senza pensare che ormai i giochi fossero fatti.

Una cena con frizzi e lazzi è la più logica delle conseguenze per lo straordinario step raggiunto ma dopo poche ore la mente si rivolgerà alla sfida che assegna il tricolore.

Occorre attendere il 6 aprile per determinare chi tra Castel Goffredo e Bolzano lotterà per l’ambito titolo.

Che vinca l’una o l’altra per il clan norbellese ci sarà un gioco di “strane” coincidenze.

Contro la società del Mantovano ritroverebbe una protagonista della sfida scudetto del 2014, la magnifica Niko Stefanova, ma dall’altra parte della barricata.

Invece, la formazione alto atesina, annovererebbe Gaia Monfardini, figlia della giallo blu Tan.

Insomma, il 12, il 15 e in caso di bella il 26 aprile (queste ultime due date in via Azuni a Norbello) si spera che la Sardegna centrale oltre a sentirsi orgogliosa per il traguardo raggiunto, si ritagli del tempo per accalcarsi nelle comode tribune amovibili dell’impianto.

“Sto sognando ad occhi aperti – dice il presidente del Tennistavolo Norbello Simone Carrucciu – perché quest’anno le nostre ragazze non hanno sbagliato un colpo, meritando senza ombra di dubbio la finalissima.

Ringrazio il tecnico Olga Dzelinska perché è riuscita sempre a immedesimarsi negli stati d’animo di Hana Matelova, Tan Wenling, Magdalena Sikorska, Ana Tofant, riuscendo a tirarle fuori tutto il meglio del loro repertorio.

Brave ragazze, bravi i nostri sostenitori.

Ora di nuovo massima concentrazione perché dobbiamo assaporare ogni attimo di questi incontri che saranno custoditi gelosamente negli archivi della nostra coscienza”.

Campionato Serie A1 Femminile – Semifinali Play off

Gara di ritorno Mercoledì 2 aprile 2025 Ore 17:30

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello Ad Muravera TT 3 3

HANA INFLESSIBILE, TAN IN RIPRESA, MAGDA AL 50%

Tutto è già deciso, ma la gara si deve fare.

Si capisce che Hana Matelova non vuol fare sconti neppure con la qualificazione in tasca e così respinge decisa i tentativi di Roncallo nella gara iniziale e poi nuovamente quelli di Roxana Istrate, ancora una volta molto pericolosa ma non quanto basta per dare il primo dispiacere stagionale alla campionessa Ceca.

Nel mezzo perdono sia Tan Wenling, sia Sikorska.

Nel primo caso Istrate sprigiona tutto il suo buon momento sull’italo cinese ancora non al 100% della forma, mentre la pongista polacca resta sempre in partita ma è Vishnyakova a vincere tutti i tre set di misura.

Nelle ultime due battaglie Sikorska ha la meglio su Roncallo, mentre Tan fa di tutto per regalarsi un successo scaccia malinconie ma anche in questo caso soccombe 3-1 con tutti i quattro parziali che terminano col minimo scarto.

OLGA DZELINSKA: GARA COMPLICATA MA CE L’ABBIAMO FATTA

Sono tutte raggianti per aver superato indenni l’ostacolo della semifinale, ma forse il tecnico Olga Dzelinska lo è ancora di più perché dall’inizio della stagione credeva in questo organico dove ovviamente anche lei ci ha messo lo zampino, convincendo il presidente a fare delle scelte risultate azzeccatissime.

“Potevamo anche perdere la gara di ritorno, ma non sarebbe stata la stessa cosa.

Faccio i complimenti alle ragazze perché giocare pur sapendo di essere in finale non è semplice.

Invece sono state durissime, dal primo all’ultimo punto.

Hana, che da Tan viene chiamata “la nostra Superstar”, ha confermato anche in questa circostanza di essere degna di questo soprannome.

Le sue gare sono state strepitose, sempre concentratissima, durissima e “cattiva”: un buon atteggiamento prima della finale.

Magda ha bisogno di giocare spesso e infatti partita dopo partita i miglioramenti sono evidentissimi.

Tan continua ad essere infortunata e quindi sta esprimendosi da numero 3. Sta facendo un po’ di fisioterapia e vediamo se riesce a ristabilirsi completamente.

La prima sfida l’ha persa perché la Ixtrate è in formissima. Sul 3-2 per noi stavamo pensando di non farla giocare ma lei si è rifiutata categoricamente perché voleva dare il suo apporto a tutti i costi.

E in questi casi bisogna dire solo chapeau!

Nei prossimi giorni elaboriamo il tutto e iniziamo con la preparazione alla finale.

Noi siamo fiduciose ma vogliamo vedere tanta gente in palestra a sostenerci”.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Settima giornata di ritorno Sabato 5 aprile 2025 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello Top Spin Messina

FINE DI UN SUPPLIZIO

Dalle stelle alle stalle il passo è davvero breve.

Si chiude davanti al proprio pubblico il triste epilogo dei Norbelloni che con soli quattro punti in classifica sono precipitati in A2 con largo anticipo.

Difficile prevedere una prova d’orgoglio perché il team siciliano giungerà molto determinato nel guadagnare l’intera posta che vorrebbe dire qualificazione play off.

Pertanto sarà complicato arginare le offensive del romeno Ursu, degli italiani Stoyanov, Amato, Giovannetti. Per Gaston Alto, Marco Antonio Cappuccio e Nicolas Galvano l’ultimo saluto al borgo guilcerino, a meno che non costituiscano l’intelaiatura per la pronta risalita.