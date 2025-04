TOG Design Week: dove il design inclusivo è di casa

Milano, 3 aprile 2025 – In occasione del FuoriSalone, dal 7 al 13 aprile, Fondazione TOG - nata nel 2011 per offrire cure gratuite a bambini e ragazzi con patologie neurologiche complesse - apre le porte del proprio Centro di Via Livigno 1 a Milano per portare alla Design Week una riflessione sul design accessibile. Una settimana di appuntamenti ed esperienze per parlare di design e di bellezza come strumenti privilegiati e concreti di inclusione.

Fondazione TOG da diversi anni, infatti, coniuga la sua attività di riabilitazione e cura a una progettualità di studio, sviluppo e fabbricazione digitale di ausili e oggetti fatti su misura. Un nuovo modo di intendere e di fare design, un design accessibile a tutti, sostenibile e personalizzato. L'innovazione consiste nel far incontrare il mondo dell'autoproduzione e della fabbricazione digitale con le competenze cinesiologiche e neuromotorie nell'ambito della riabilitazione neurologica infantile. Cuore di questo percorso è il FabLab del Centro TOG, laboratorio d'avanguardia in cui tecnologia e creatività si fondono: uno spazio di co-progettazione aperto a studenti, famiglie, clinici, designer e aziende per sviluppare soluzioni che migliorano la qualità della vita dei bambini con patologie neurologiche complesse.

IL PROGRAMMA

File rouge degli appuntamenti della TOG Design Week è il racconto di alcuni dei principali progetti di design inclusivo sviluppati nel corso dell'ultimo anno dalla Fondazione. Un'occasione, anche, per dare vita a nuove connessioni per nuovi percorsi di sperimentazione, prototipazione e utilizzo, tenendo in mente l'approccio di TOG che fa della bellezza un caposaldo nel lavoro con i bambini e le loro famiglie.

Le installazioni

Per tutta la settimana gli spazi esterni del Centro TOG ospiteranno installazioni colorate e gioiose:

un'installazione di una linea di prodotti chiamata Douuble, firmata da Pollodesign Factory e “una serra” con alberi di carta donati dal Fustellificio Vicentino e personalizzate da artisti milanesi.

Quella di Pollodesign Factory è una collezione realizzata interamente ad incastro, per poter dare a chiunque la possibilità di assemblarla senza l'utilizzo di alcun utensile. Di questa collezione saranno esposti a TOG la linea “NIDin”, una casetta per gli uccelli che può diventare una lampada, e “OTTO”, una panchetta poggiapiedi a forma di bassotto, che può fungere anche da portagiornali.

Gli spazi verdi di TOG si coloreranno ulteriormente con le installazioni di alberi e vasi del Fustellificio Vicentino, dipinte per l'occasione dalle illustratrici Margherita Caspani, Helga Aversa, Lucrezia Viperina e dall'illustratore Lorenzo Duina. L'idea alla base è proprio la creazione di un giardino-serra, uno spazio in cui semplicemente stare, ma anche un luogo in cui fermarsi, lasciarsi ispirare e immergersi nella bellezza. Un'esperienza da vivere con gli occhi e con la mente, tra fiori giganti e alberi con sedute pensati per stimolare l'immaginazione e la creatività.

Nel corso della settimana, uno dei “fiorelloni giganti” sarà destinata a un'attività laboratoriale di arte terapia a cura di Camilla Trumellini, rivolta ai ragazzi del Centro TOG.

Mostre

Proprio il FabLab sarà protagonista di una mostra sulla fabbricazione digitale e co-progettazione: progetti nati e realizzati – o in corso – a TOG grazie alla collaborazione e all'esperienza di diverse realtà che, nell'ultimo anno, a vario titolo, hanno donato competenze per portare una riflessione concreta su un design bello, accessibile, inclusivo.

TOG e Save the Duck presentano Cocoon, la mantella per i bambini in carrozzina - Tra le iniziative raccontate nella mostra c'è TOG Cocoon, un progetto di Fondazione TOG e TOG Fablab per la prototipazione e la produzione di mantelle e coperte termiche che possano rispondere alle esigenze dei bambini in carrozzina. Obiettivo che ha guidato TOG Cocoon è stato quello di ideare e produrre un capo funzionale e facilmente indossabile, adattabile a caratteristiche diverse delle carrozzine e dei bambini, leggero e confortevole, colorato e bello! Si tratta di un progetto corale realizzato grazie al sostegno di Axa Assicurazioni, Save The Duck, YKK, KS srl e NigboTOP, Brother Italia, Nicolò Lurani.

lighTOGeher - Uno spazio della mostra sarà dedicato al racconto di lighTOGether, un progetto ideato da Matteo Ragni Studio a favore di Fondazione TOG, che si è svolto in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare (quest'anno il 28 febbraio). Un appuntamento che ha unito design e solidarietà per accendere una luce sui bambini e i ragazzi con gravi patologie neurologiche. 101 designer hanno disegnato 101 lampade prodotte in pezzi unici nel FabLab della Fondazione. La raccolta fondi dell'iniziativa è stata destinata alle attività di cura per i bambini e ragazzi del Centro TOG. Durante la TOG Design Week sarà possibile vedere alcuni dei paralumi realizzati e lasciare la propria donazione a TOG.

Infine, altri pannelli dell'esposizione saranno dedicati ad alcuni progetti realizzati da TOG in collaborazione con il mondo della scuola e delle università.

Laboratori

In collaborazione con il Fustellificio Vicentino verrà inoltre realizzato un laboratorio rivolto ad alcune classi elementari milanesi che, per l'occasione, visiteranno il Centro TOG. Controversa Goes school, “Da scarto a risorsa!” È questo il titolo del workshop che propone una valigetta sostenibile e totalmente personalizzabile. Ai bambini verranno consegnate le valigette reversibili piene di ritagli di carta derivati dalle lavorazioni del fustellificio vicentino che, diversamente, sarebbero destinati al macero. Il laboratorio sarà un'occasione per portare una riflessione sulla sostenibilità - con un focus sulla bellezza e la creatività. La valigetta è stata personalizzata da un disegno dell'illustratrice Silvia Reginato, e ciascun bambino potrà colorarlo e decorare la valigetta liberando la fantasia!

Venerdì 11 aprile sarà la volta di “Style my ride”, una vera e propria maratona creativa che impegnerà studenti di Design e Moda con sfide progettuali portate direttamente dalle famiglie di Fondazione TOG per proporre soluzioni che rendano più colorate e gioiose le carrozzine dei bambini e ragazzi accolti a TOG. L'obiettivo è immaginare proposte innovative, funzionali e inclusive che migliorino l'usabilità, aggiungano nuove funzionalità o rendano più piacevole l'uso della carrozzina per i bambini del centro. Il FabLab della Fondazione sarà ancora una volta uno spazio aperto di co-progettazione a servizio della disabilità. I progetti verranno poi presentati alle famiglie e al pubblico sabato 12 aprile. Info https://fondazionetog.org/stylemyride/

Incontri

Mercoledì 9 aprile 2025 dalle ore 16.00 alle 18.00 si terrà l'incontro dal titolo “Progettare insieme per progettare per tutti” condotto da Bice Dantona e Bernardo Corbellini (ToyBee Design Studio) con una serie di contributi per parlare di inclusività in diversi ambiti, dal gioco alla riabilitazione.

Sabato 12 aprile alle ore 16 verranno presentati i progetti di Style my ride, e alle 17 la nuotatrice paralimpica, content creator e DE&I specialist, Arianna Talamona terrà un incontro dal titolo “Ma come mi vesti? La moda è per tutte le persone”, per riflettere insieme su moda adattiva e inclusività.

La giornata si concluderà con un duo chitarra e voce che proporrà musica dal vivo. Per l'occasione il TOG Bistrot resterà aperto fino alle ore 21.

Programma completo e Info su fondazionetog.org

[email protected]

Fondazione TOG - Together To Go ETS

La Fondazione TOGETHER TO GO (TOG) è un Ente del Terzo Settore (ETS) nata alla fine del 2011. Ha sede a Milano, in via Livigno 1, dove ha dato vita a un grande polo integrato (oltre 3.000 mq) e all'avanguardia tecnologica, per offrire le migliori cure specialistiche ai bambini e ragazzi con gravi patologie neurologiche, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale. La riabilitazione neuro cognitiva offerta ai piccoli pazienti ha l'obiettivo di stimolare lo sviluppo della loro personalità e di potenziarne le capacità, malgrado la complessità della patologia. Ogni bambino ha un percorso riabilitativo individualizzato che si struttura in base alle necessità di vita di ciascuno. TOG rappresenta un aiuto alla sanità pubblica, perché il suo è un centro privato, nato da un'azione filantropica, ma che cura in regime di gratuità.

fondazionetog.org - centrotog.org

