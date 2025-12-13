Meteo Santa Lucia: anticiclone protagonista tra nebbie, smog e temperature miti
Weekend stabile sull’Italia: niente pioggia, ma cielo spesso grigio in pianura
Il weekend di Santa Lucia sarà caratterizzato da una fase anticiclonica persistente, con assenza di perturbazioni su gran parte dell’Italia. L’alta pressione, estesa su buona parte dell’Europa centrale e meridionale, garantirà tempo stabile, ma non sempre soleggiato, soprattutto nelle zone di pianura e nelle vallate interne.
Anticiclone dominante: stabilità atmosferica ma scarsa qualità dell’aria
La presenza dell’anticiclone favorirà condizioni meteo tranquille, ma anche inversioni termiche marcate, responsabili della formazione di nebbie, foschie dense e nubi basse. In molte aree il cielo potrà risultare grigio anche nelle ore centrali della giornata, limitando l’irraggiamento solare.
Nebbie e nubi basse: le aree più interessate
Le zone maggiormente esposte a questi fenomeni saranno:
- Val Padana, con banchi di nebbia diffusi, soprattutto lungo il corso del Po, localmente persistenti anche di giorno
- Liguria, Toscana, Umbria e Marche, con frequenti nubi basse e foschie
- Puglia, Sardegna e settore tirrenico meridionale, specie nella giornata di domenica
In alcune aree è atteso un parziale diradamento diurno, ma non ovunque.
Smog in aumento: PM10 e PM2.5 oltre i limiti
La stabilità atmosferica favorirà l’accumulo di inquinanti. In particolare, in Pianura Padana le concentrazioni di PM10 e PM2.5 potranno superare i 100 µg/m³, ben oltre il limite di 50 µg/m³ fissato dall’Unione Europea. Valori elevati, seppur inferiori, sono attesi anche nelle aree urbane di Firenze, Roma e Napoli.
Temperature miti in montagna, freddo nei fondovalle
Dal punto di vista termico, il quadro sarà fortemente influenzato dalle inversioni termiche:
- Clima mite in montagna e collina, con zero termico fino a 2800 metri
- Sulle Alpi, a 1500 m si potranno raggiungere 6–8°C, localmente anche superiori sui versanti soleggiati
- Fondovalle alpini con minime negative e gelate notturne diffuse
- Val Padana: minime prossime allo 0°C, con possibili gelate locali
Meteo prossima settimana: l’anticiclone cede, tornano piogge e neve
Perturbazione atlantica in avvicinamento: ecco le zone coinvolte
All’inizio della prossima settimana è atteso un parziale indebolimento dell’anticiclone, causato dalla discesa di una saccatura atlantica verso la Penisola Iberica. Da questa configurazione nascerà un vortice ciclonico che si posizionerà inizialmente sulle Baleari, per poi scivolare verso l’Algeria.
Il peggioramento non interesserà tutta l’Italia, ma soprattutto i settori occidentali.
Meteo lunedì: prime piogge al Nord-Ovest e in Sardegna
Nord
- Nebbie diffuse al mattino in Val Padana
- Nubi in aumento sulla Liguria con piogge entro sera
- Alpi soleggiate, ma con nuvolosità in aumento sui settori occidentali
Centro
- Nebbie mattutine nelle valli
- Nubi lungo il Tirreno con piogge in arrivo sulla Toscana settentrionale
Sud
- Piogge in Sardegna entro sera
- Più stabile altrove, con nubi basse sulle coste tirreniche
Venti in rinforzo dai quadranti sciroccali, mari mossi sui bacini occidentali.
Meteo martedì: fase più instabile con neve sulle Alpi
Nord
- Maltempo al Nord-Ovest, Lombardia ed Emilia occidentale
- Piogge diffuse e neve sulle Alpi dai 1000–1200 m, localmente più in basso sul basso Piemonte
Centro
- Piogge sparse su Toscana, Umbria e Lazio, più intense in serata
Sud
- Piogge sulle Isole maggiori
- Fenomeni in estensione tra Campania e Calabria
Temperature in calo al Nord e parte del Centro, venti tesi meridionali, mari molto mossi.
Tendenza successiva: ritorno dell’alta pressione, ma con qualche incognita
Gli scenari più probabili indicano che:
- Il vortice ciclonico tenderà a scivolare verso il Nord Africa
- Miglioramento meteo da mercoledì sulle regioni centro-settentrionali
- Sud ancora esposto a residua instabilità
- Da giovedì possibile ritorno dell’anticiclone su tutta l’area mediterranea
Un nuovo impulso atlantico nel prossimo weekend potrebbe però rimettere in discussione la stabilità: saranno necessarie ulteriori conferme.
Temperature senza grandi variazioni, con un lieve calo iniziale seguito da una nuova tendenza al rialzo.
Scritto da Redazione
