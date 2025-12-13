Meteo Santa Lucia: anticiclone protagonista tra nebbie, smog e temperature miti

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Weekend stabile sull’Italia: niente pioggia, ma cielo spesso grigio in pianura

Il weekend di Santa Lucia sarà caratterizzato da una fase anticiclonica persistente, con assenza di perturbazioni su gran parte dell’Italia. L’alta pressione, estesa su buona parte dell’Europa centrale e meridionale, garantirà tempo stabile, ma non sempre soleggiato, soprattutto nelle zone di pianura e nelle vallate interne.

Anticiclone dominante: stabilità atmosferica ma scarsa qualità dell’aria

La presenza dell’anticiclone favorirà condizioni meteo tranquille, ma anche inversioni termiche marcate, responsabili della formazione di nebbie, foschie dense e nubi basse. In molte aree il cielo potrà risultare grigio anche nelle ore centrali della giornata, limitando l’irraggiamento solare.

Nebbie e nubi basse: le aree più interessate

Le zone maggiormente esposte a questi fenomeni saranno:

Val Padana , con banchi di nebbia diffusi , soprattutto lungo il corso del Po, localmente persistenti anche di giorno

, con , soprattutto lungo il corso del Po, localmente persistenti anche di giorno Liguria, Toscana, Umbria e Marche , con frequenti nubi basse e foschie

, con frequenti Puglia, Sardegna e settore tirrenico meridionale, specie nella giornata di domenica

In alcune aree è atteso un parziale diradamento diurno, ma non ovunque.

Smog in aumento: PM10 e PM2.5 oltre i limiti

La stabilità atmosferica favorirà l’accumulo di inquinanti. In particolare, in Pianura Padana le concentrazioni di PM10 e PM2.5 potranno superare i 100 µg/m³, ben oltre il limite di 50 µg/m³ fissato dall’Unione Europea. Valori elevati, seppur inferiori, sono attesi anche nelle aree urbane di Firenze, Roma e Napoli.

Temperature miti in montagna, freddo nei fondovalle

Dal punto di vista termico, il quadro sarà fortemente influenzato dalle inversioni termiche:

Clima mite in montagna e collina , con zero termico fino a 2800 metri

, con Sulle Alpi , a 1500 m si potranno raggiungere 6–8°C , localmente anche superiori sui versanti soleggiati

, a si potranno raggiungere , localmente anche superiori sui versanti soleggiati Fondovalle alpini con minime negative e gelate notturne diffuse

con e Val Padana: minime prossime allo 0°C, con possibili gelate locali

Meteo prossima settimana: l’anticiclone cede, tornano piogge e neve

Perturbazione atlantica in avvicinamento: ecco le zone coinvolte

All’inizio della prossima settimana è atteso un parziale indebolimento dell’anticiclone, causato dalla discesa di una saccatura atlantica verso la Penisola Iberica. Da questa configurazione nascerà un vortice ciclonico che si posizionerà inizialmente sulle Baleari, per poi scivolare verso l’Algeria.

Il peggioramento non interesserà tutta l’Italia, ma soprattutto i settori occidentali.

Meteo lunedì: prime piogge al Nord-Ovest e in Sardegna

Nord

Nebbie diffuse al mattino in Val Padana

al mattino in Val Padana Nubi in aumento sulla Liguria con piogge entro sera

con Alpi soleggiate, ma con nuvolosità in aumento sui settori occidentali

Centro

Nebbie mattutine nelle valli

Nubi lungo il Tirreno con piogge in arrivo sulla Toscana settentrionale

Sud

Piogge in Sardegna entro sera

entro sera Più stabile altrove, con nubi basse sulle coste tirreniche

Venti in rinforzo dai quadranti sciroccali, mari mossi sui bacini occidentali.

Meteo martedì: fase più instabile con neve sulle Alpi

Nord

Maltempo al Nord-Ovest , Lombardia ed Emilia occidentale

, Lombardia ed Emilia occidentale Piogge diffuse e neve sulle Alpi dai 1000–1200 m, localmente più in basso sul basso Piemonte

Centro

Piogge sparse su Toscana, Umbria e Lazio, più intense in serata

Sud

Piogge sulle Isole maggiori

Fenomeni in estensione tra Campania e Calabria

Temperature in calo al Nord e parte del Centro, venti tesi meridionali, mari molto mossi.

Tendenza successiva: ritorno dell’alta pressione, ma con qualche incognita

Gli scenari più probabili indicano che:

Il vortice ciclonico tenderà a scivolare verso il Nord Africa

tenderà a scivolare verso il Miglioramento meteo da mercoledì sulle regioni centro-settentrionali

sulle regioni centro-settentrionali Sud ancora esposto a residua instabilità

Da giovedì possibile ritorno dell’anticiclone su tutta l’area mediterranea

Un nuovo impulso atlantico nel prossimo weekend potrebbe però rimettere in discussione la stabilità: saranno necessarie ulteriori conferme.

Temperature senza grandi variazioni, con un lieve calo iniziale seguito da una nuova tendenza al rialzo.