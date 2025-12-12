Cerca

Cronaca Calabria Catanzaro

Catanzaro, isole pedonali e ZTL: il calendario completo delle chiusure natalizie

Redazione
Condividi:
Catanzaro, isole pedonali e ZTL: il calendario completo delle chiusure natalizie
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Centro storico e Catanzaro Lido: date, orari e strade interessate fino all’Epifania

In vista delle festività natalizie, il Comune di Catanzaro ha ufficializzato il calendario delle isole pedonali e delle chiusure al traffico che interesseranno il centro storico e Catanzaro Lido fino all’inizio del nuovo anno. Un provvedimento pensato per favorire la vivibilità urbana, la sicurezza dei pedoni e la piena fruizione degli eventi in programma nel periodo più atteso dell’anno.

Isole pedonali nel centro storico: eventi e viabilità modificata

Nel cuore della città, le prime chiusure scatteranno sabato 13 e domenica 14 dicembre, quando sarà attiva l’area pedonale in largo Pianicello dalle ore 14:00 fino a mezzanotte. Il provvedimento è legato alla manifestazione “Insieme a Natale”, organizzata dal Comitato Santa Maria di Mezzogiorno–Pianicello, che animerà la zona con iniziative dedicate a famiglie e bambini.

Corso Mazzini chiuso per la Babbo Running e le attività natalizie

Domenica 14 dicembre, in occasione della tradizionale Babbo Running, Corso Mazzini sarà chiuso al traffico dalle 17:00 alle 20:00, nel tratto compreso tra piazza Cavour (Questura) e piazza Garibaldi (San Giovanni). Previsto anche il blocco di via Spasari in direzione via Raffaelli–Corso Mazzini.

Le chiusure su Corso Mazzini proseguiranno inoltre nei giorni 19, 20, 21, 23 e 28 dicembre, in concomitanza con le numerose attività di animazione, spettacoli e intrattenimento inserite nel calendario natalizio cittadino.

Catanzaro Lido: area pedonale sul lungomare e vie limitrofe

Il provvedimento di interdizione al traffico interesserà anche il quartiere marinaro, uno dei luoghi simbolo delle passeggiate festive. L’area pedonale in Via del Mare sarà attiva:

13 e 14 dicembre,

20, 21, 24, 25, 26, 30 e 31 dicembre,

1, 5 e 6 gennaio 2026,

con orario dalle 18:00 alle 24:00, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Commercio e quella con via Nicea.

Estensione dell’area pedonale in via Progresso

Inoltre, domenica 21 dicembre, la chiusura al traffico sarà estesa anche a via Progresso, accogliendo le richieste dei commercianti della zona e con l’obiettivo di incentivare la socializzazione, il commercio locale e una fruizione sicura degli spazi urbani.

Obiettivo del provvedimento: sicurezza, socialità e città più vivibile

L’istituzione delle isole pedonali a Catanzaro durante il periodo natalizio rientra in una strategia più ampia volta a valorizzare il centro cittadino e il lungomare, creando occasioni di incontro, promuovendo le attività commerciali e garantendo maggiore sicurezza per cittadini e visitatori.

Un calendario articolato che accompagnerà Catanzaro fino all’Epifania, trasformando le principali vie della città in luoghi di festa, passeggio e condivisione.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
catanzaro-centro-storico isole-pedonali-natalizie chiusure-traffico-catanzaro catanzaro-lido-pedonale calendario-eventi-natale

Scritto da Redazione

Giornalista di InfoOggi

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti