Catanzaro, isole pedonali e ZTL: il calendario completo delle chiusure natalizie

Centro storico e Catanzaro Lido: date, orari e strade interessate fino all’Epifania

In vista delle festività natalizie, il Comune di Catanzaro ha ufficializzato il calendario delle isole pedonali e delle chiusure al traffico che interesseranno il centro storico e Catanzaro Lido fino all’inizio del nuovo anno. Un provvedimento pensato per favorire la vivibilità urbana, la sicurezza dei pedoni e la piena fruizione degli eventi in programma nel periodo più atteso dell’anno.

Isole pedonali nel centro storico: eventi e viabilità modificata

Nel cuore della città, le prime chiusure scatteranno sabato 13 e domenica 14 dicembre, quando sarà attiva l’area pedonale in largo Pianicello dalle ore 14:00 fino a mezzanotte. Il provvedimento è legato alla manifestazione “Insieme a Natale”, organizzata dal Comitato Santa Maria di Mezzogiorno–Pianicello, che animerà la zona con iniziative dedicate a famiglie e bambini.

Corso Mazzini chiuso per la Babbo Running e le attività natalizie

Domenica 14 dicembre, in occasione della tradizionale Babbo Running, Corso Mazzini sarà chiuso al traffico dalle 17:00 alle 20:00, nel tratto compreso tra piazza Cavour (Questura) e piazza Garibaldi (San Giovanni). Previsto anche il blocco di via Spasari in direzione via Raffaelli–Corso Mazzini.

Le chiusure su Corso Mazzini proseguiranno inoltre nei giorni 19, 20, 21, 23 e 28 dicembre, in concomitanza con le numerose attività di animazione, spettacoli e intrattenimento inserite nel calendario natalizio cittadino.

Catanzaro Lido: area pedonale sul lungomare e vie limitrofe

Il provvedimento di interdizione al traffico interesserà anche il quartiere marinaro, uno dei luoghi simbolo delle passeggiate festive. L’area pedonale in Via del Mare sarà attiva:

13 e 14 dicembre,

20, 21, 24, 25, 26, 30 e 31 dicembre,

1, 5 e 6 gennaio 2026,

con orario dalle 18:00 alle 24:00, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Commercio e quella con via Nicea.

Estensione dell’area pedonale in via Progresso

Inoltre, domenica 21 dicembre, la chiusura al traffico sarà estesa anche a via Progresso, accogliendo le richieste dei commercianti della zona e con l’obiettivo di incentivare la socializzazione, il commercio locale e una fruizione sicura degli spazi urbani.

Obiettivo del provvedimento: sicurezza, socialità e città più vivibile

L’istituzione delle isole pedonali a Catanzaro durante il periodo natalizio rientra in una strategia più ampia volta a valorizzare il centro cittadino e il lungomare, creando occasioni di incontro, promuovendo le attività commerciali e garantendo maggiore sicurezza per cittadini e visitatori.

Un calendario articolato che accompagnerà Catanzaro fino all’Epifania, trasformando le principali vie della città in luoghi di festa, passeggio e condivisione.