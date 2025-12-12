Encomiabile professionalità dei carabinieri della Stazione di Salerno Fratte, il plauso di NSC: “Brillanti risultati operativi grazie alla loro dedizione”

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Segreteria Provinciale Salerno di NSC esprime profondo apprezzamento e rivolge un sentito plauso per l’eccezionale operato della Stazione Carabinieri di Salerno Fratte, guidata dal Luogotenente C.S. Domenico D’Acunto, Comandante di Stazione.

I brillanti risultati operativi conseguiti nei giorni scorsi, in particolare nei quartieri di Matierno e Fratte, “sono la tangibile dimostrazione dell’alta professionalità, dell’abnegazione e della determinazione – sostiene la sigla – con cui il personale della Stazione svolge quotidianamente il proprio servizio a tutela della collettività”.

Gli interventi, che testimoniano una decisa azione contro la criminalità organizzata e diffusa, hanno portato al massimo contrasto allo spaccio di stupefacenti, al sequestro di armi e alla prevenzione della violenza.

L’operazione antidroga che ha visto l’arresto di due soggetti (M.S. e F.F.) e il sequestro di oltre 100 grammi tra cocaina, hashish e crack, unitamente a 3.300 euro in contanti, conferma l’efficacia nel recidere le fonti di finanziamento del crimine e nel proteggere la salute pubblica.

Secondo il Nuovo Sindacato Carabinieri, la tempestiva azione di polizia giudiziaria, culminata con l’arresto di una persona e il sequestro di una pistola — potenzialmente collegata a recenti episodi di spari — evidenzia l’eccellente attività investigativa volta a disarmare la criminalità e a ripristinare la piena sicurezza sul territorio.

“L’impegno che i militari della Stazione di Salerno Fratte stanno profondendo per garantire la legalità e la sicurezza della comunità salernitana – afferma Giovanni Russo, segretario provinciale di Salerno del Nuovo Sindacato Carabinieri – è encomiabile e merita il massimo riconoscimento istituzionale e sindacale”.

“Queste operazioni – aggiunge – dimostrano che, nonostante le sfide e le carenze logistiche che spesso affrontiamo, la dedizione e il sacrificio dei nostri colleghi rimangono un faro di speranza e un baluardo invalicabile contro ogni forma di illegalità”.

“NSC Salerno – conclude – continuerà a sostenere con il proprio lavoro e la propria azione sindacale, ogni sforzo dei carabinieri per assolvere al loro dovere istituzionale in materia di ordine e sicurezza pubblici”.

​