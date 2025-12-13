Tennistavolo Norbello: di scena le A2 maschile e femminili

Tempo di lettura: ~3 min

Con tanti appuntamenti punteggiati in un calendario fitto, Natale sembra ancora lontanissimo.

Le atmosfere sdolcinate tipiche di questo periodo dell’anno si ammirano di straforo, mentre Norbelloni e Norbelline fanno di tutto per configurare un umore decente da conservare intatto nel momento in cui ci saranno da scartare i doni sotto l’albero.

Delle quattro gare previste la prima è tra pochissimo e non sarà per nulla facile perché la A2 maschile si trova ad un bivio: puntare ad un campionato tranquillo o lottare nelle posizioni di vertice.

Le tre formazioni di A2 femminile hanno dalla loro parte una posizione in classifica tranquilla che non devono depauperare in vista del rush finale, con gli ultimi due concentramenti.

Campionato Serie A2 Maschile – Girone A

Sesta giornata di andata

Sabato 13 dicembre 2025

Ore 16:30

Sede di Gioco

Palestra Scuola Boiardo – Reggio dell’Emilia

TT. Reggio Emilia

Tennistavolo Norbello

APPROCCIO IMPORTANTE

In casa della capolista sarà veramente dura, anche se i punti che separano le due contendenti sono appena tre.

I guilcerini, quinti in graduatoria, si presenteranno nell’impianto di Villa Bagno con il 100% Miguel Vilchez, il capitano italo-argentino Nicolas Galvano (50%), il polacco argentino Alexis Orencel (60%) e il piemontese Davide Lorenzo Simon (37,5%).

Reggio condivide con l’AON Milano la vetta grazie alle performances dell’attuale numero 1 d’Italia Paolo Bisi (83,3%), Damiano Seretti (40%) e il romeno Alin Spelbus (88,9%).

E poi c’è Wenyu Liu nelle vesti di allenatore e giocatore (37,5%).

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Terzo concentramento

Domenica 14 dicembre 2025

Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco

Palatennistavolo – Via V. Veneto - Lozza (Varese)

Tennistavolo Norbello “Blu”

ASD Quattro Mori

TT Marco Polo

Tennistavolo Norbello “Blu”

ANDARE AVANTI CON FIDUCIA

Si parte con uno scontro al vertice e per di più opposta all’altra formazione sarda presente nel raggruppamento.

Il Quattro Mori Cagliari ha gli stessi punti delle Blu (5) e un assetto sempre temibile con la 100% polacca Agata Julia Zakrzewska, l’ex Wei Jian (83,3%), la vastese Margherita Cerritelli (42,9%) e la romena Madalina Pauliuc.

Prevista formazione completa da parte delle nordiste che possono contare sull’ecuadoregna Nathaly Paredes (75%), la capitana Gohar Atoyan, la russa Sofia Ivanova e la sanmarinese Chiara Morri.

Sulla carta sembra più agevole la seconda uscita contro il fanalino di coda sprovvisto di punti TT Marco Polo che però annovera Wang Xuelan ancora al 100% e due punti di penalizzazione subiti proprio nella gara dell’andata quando sul campo vinsero 4-1 ma con qualche irregolarità riscontrata dal giudice sportivo.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Terzo concentramento

Domenica 14 dicembre 2025

Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco

Palasport – Piazzale De Coubertain – Enna

Tennistavolo Norbello “Giallo”

Tennistavolo Sassari

Tennistavolo Norbello “Giallo”

Tennistavolo Norbello “Guilcer”

VOGLIA DI SORPRENDERE

Doppio derby sardo anche nell’ambiente sudista.

Prima con il Tennistavolo Sassari penultimo ma con un solo punto di ritardo dalle gialline, molto più centrali nella loro posizione.

Anche in questo caso si spera di vedere la formazione al completo capitanata da Marialucia Di Meo, con le straniere Aleksandra Falarz e Katarzyna Slifirczyk.

Attese anche la partenopea Simona Ettari e l’abruzzese Gaia Smargiassi.

Il clan turritano può rispondere con Laura Alba Pinna, la 100% Daniela Ortega, la romena Claudia Caragea e Lisa Bressan.

E poi sarà lotta in famiglia contro la Guilcer, prima della classe, che annovera la capitana italo russa Larisa Lavrukhina, Rossana Ferciug e l’ellenica Elsa Terpou.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Guilcer”

Primo concentramento

Domenica 01 ottobre 2023

Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco

Palasport – Piazzale De Coubertain – Enna

ASD TT Ennio Cristofaro 1

Tennistavolo Norbello “Guilcer”

Tennistavolo Norbello “Giallo”

Tennistavolo Norbello “Guilcer”

GARE PRESUMIBILMENTE MOVIMENTATE

Prima di affrontare le colleghe del cuore “Gialle” le capoliste solitarie Larisa, Rossana e Elsa avranno un impegno da non prendere sottogamba, sebbene la classifica dica che il team di Casamassima abbia prodotto meno delle altre contendenti.

Ma le due romene Ioana Corburean e Beatrice Georgiana Hila sono pronte a dare battaglia