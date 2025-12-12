Gran Galà “Lo Sport è Salute”: 2.400 danzatori sul palco del Teatro Orione
Il 14 dicembre 2025 il Teatro Orione si prepara ad accogliere una delle più grandi celebrazioni della danza nel Lazio: il Gran Galà “Lo Sport è Salute”, appuntamento conclusivo del progetto promosso da C.S.A.In. Lazio con il contributo della Regione Lazio. In scena saliranno 2.400 danzatori appartenenti a 42 realtà artistiche attive in tutta la regione.
Il galà rappresenta il punto d’arrivo di un percorso iniziato lo scorso ottobre e pensato per valorizzare lo sport come occasione di crescita, benessere e condivisione. L’iniziativa ha coinvolto numerose discipline – dalla danza sportiva alla classica, dalla moderna alla contemporanea, fino a ginnastiche, nuoto e arti marziali – con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani per giovani e adulti.
La giornata prenderà il via al mattino con le competizioni, mentre la serata al Teatro Orione proporrà 21 coreografie eseguite da compagnie e scuole rinomate, tra cui Rida Academy, Itinerari Danza, Factory Dance School, Millenium, Roma City Ballet e molte altre.
L’organizzazione artistica è affidata al coreografo Massimo Palmieri, affiancato da Maria Luisa Cavallo per il coordinamento regionale delle attività di danza. La conduzione è affidata ad Andrea Dianetti. L’ingresso è libero.
A giudicare le performance una commissione composta da Massimo Palmieri, Tiziana Persichetti Auteri e Amalia Dimitrova.
Le premiazioni vedranno salire sul palco rappresentanti del mondo sportivo e medico, a testimonianza del forte legame tra attività fisica e salute. Accanto al presidente di C.S.A.In. Lazio Marcello Pace e al presidente della Commissione Cultura e Sport regionale Luciano Crea, saranno presenti personalità come l’allenatore Silvio Crisari e specialisti di alto profilo quali il prof. Leonardo Calò, il prof. Camillo Riccioni, il dott. Angelo Di Santo, la dott.ssa Elisabetta Soluri e la dott.ssa Marina Tarquini.
«Trasformare il Teatro Orione in un grande spazio dedicato alla danza è per noi un risultato importante – ha sottolineato Marcello Pace –. L’entusiasmo e la partecipazione di così tanti atleti confermano l’energia del nostro movimento. Il progetto “Lo Sport è Salute” racchiude l’idea di uno sport che unisce, educa e migliora la qualità della vita. Gli applausi sono tutti per i danzatori che danno vita a questo evento straordinario»
Scritto da Redazione
Giornalista di InfoOggiLeggi altri articoli