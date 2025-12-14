Previsioni Meteo: anticiclone in cedimento, tornano piogge e neve nella nuova settimana
Settimana di svolta: stop al tempo stabile, arrivano perturbazioni atlantiche
Dopo diversi giorni dominati dall’anticiclone, la situazione meteo sull’Italia è pronta a cambiare. L’inizio della nuova settimana segnerà un graduale peggioramento, con il ritorno di piogge diffuse, neve a quote collinari e un progressivo calo delle temperature, soprattutto al Nord. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarci giorno per giorno.
Lunedì: anticiclone in declino e prime avvisaglie di instabilità
Nella giornata di lunedì, l’anticiclone che ha garantito tempo stabile anche nel weekend inizierà a mostrare evidenti segnali di indebolimento. Una saccatura atlantica si approfondirà sul comparto iberico, andando a collegarsi con una depressione già attiva sull’Africa nord-occidentale.
Il primo peggioramento interesserà la Sardegna, dove sono attese piogge e rovesci già entro sera.
Martedì: peggioramento diffuso e ritorno della neve
Piogge in estensione su gran parte del Paese
Dalle prime ore di martedì, la perturbazione raggiungerà il Nord-Ovest, a partire dalla Liguria, per poi estendersi rapidamente a:
- Regioni tirreniche centro-settentrionali
- Sicilia
- Triveneto
- Sud tirrenico, con fenomeni più irregolari
Neve a quote collinari al Nord-Ovest
La presenza di aria fredda nei bassi strati favorirà il ritorno della neve a quote collinari sul Nord-Ovest, specie nelle prime ore del mattino.
Possibili fiocchi fino a Cuneo, con quota neve localmente molto bassa sul basso Piemonte e lungo il confine con la Liguria centro-occidentale. Nel corso della giornata, però, la quota neve tenderà gradualmente a salire.
Piogge intense in Liguria
Particolare attenzione alla Liguria centro-occidentale, dove sono attesi fenomeni anche di forte intensità, con accumuli fino a 60–70 mm in 24 ore e possibili locali superamenti.
Piogge consistenti anche su:
- basso Piemonte
- Lombardia sud-occidentale
- ovest Emilia
- alta Toscana
Fenomeni più deboli o intermittenti su:
- Valle d’Aosta
- alto Piemonte
- arco alpino
- Triveneto e Romagna
Sul versante adriatico le precipitazioni saranno scarse o assenti, con ampie schiarite. Inizialmente asciutto anche lo Ionio, ma in serata piogge dalla Sicilia potranno raggiungere la Calabria.
Mercoledì: perturbazione in attenuazione e schiarite
Nella giornata di mercoledì la perturbazione tenderà a spostarsi verso est, indebolendosi per l’azione dell’anticiclone ancora presente sui Balcani.
Residue piogge deboli potranno insistere su:
- Nord
- regioni tirreniche centro-settentrionali
- Sicilia
Tempo più soleggiato su Adriatiche, Ioniche e Sardegna.
Temperature: verso un calo con l’arrivo della perturbazione
L’anticiclone ha favorito finora temperature sopra la media stagionale, soprattutto in quota, con zero termico intorno ai 2800 metri. Le minime basse registrate al Centro-Nord sono state dovute principalmente alle inversioni termiche, con alcune gelate notturne.
Evoluzione termica
- Lunedì: lieve calo delle temperature massime al Nord per l’aumento della nuvolosità
- Martedì:
- minime in lieve aumento al Centro-Nord
- ulteriore calo delle massime, soprattutto al Nord-Ovest
- valori diurni intorno a 3–5°C nelle aree più fredde
- massime sotto i 10°C su gran parte del Nord Italia
- Centro Italia: lieve flessione delle massime
- Sud: variazioni contenute
Mercoledì è attesa una graduale ripresa termica, grazie alle schiarite post-perturbazione.
In sintesi
La nuova settimana porterà una svolta meteo: addio al lungo dominio dell’anticiclone, spazio a piogge, neve a bassa quota e temperature più in linea con la stagione, soprattutto al Nord. Una fase dinamica che riporta l’Italia in un contesto più tipicamente invernale.
