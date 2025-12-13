Auguri sottosegretario Wanda Ferro ai nuovi questori di Cosenza e Reggio Calabria

Tempo di lettura: ~1 min

"Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Paolo Sirna, nuovo Questore di Reggio Calabria, e ad Antonio Borelli, nominato Questore di Cosenza, chiamati a guidare due presìdi fondamentali per la sicurezza e la tutela dei cittadini in un territorio complesso e strategico come quello calabrese. Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia Vittorio Pisani hanno individuato ancora una volta per la Calabria Questori di grande esperienza e capacità. Paolo Sirna, in particolare, ha guidato fino ad oggi la Questura di Torino dopo aver ricoperto lo stesso incarico a Catanzaro, mentre Antonio Borelli era ispettore generale nell'ufficio centrale ispettivo del Viminale. Al tempo stesso, rivolgo un sentito ringraziamento ai Questori uscenti per il lavoro svolto con dedizione, competenza e alto senso delle istituzioni. In particolare, al dott. Salvatore La Rosa, che lascia Reggio Calabria per assumere l’incarico di Questore di Messina, e al dott. Giuseppe Cannizzaro, già Questore di Cosenza, nominato Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, va il mio personale apprezzamento per l’impegno profuso e i risultati raggiunti in questi anni". E' quanto afferma il sottosegretario all'Interno, on. Wanda Ferro (FDI).