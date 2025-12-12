Sciopero generale Cgil contro la Legge di Bilancio: mobilitazioni in tutta Italia
“Una manovra economica ritenuta ingiusta”: sindacato in piazza anche in Calabria, corteo regionale a Crotone
Con lo slogan “Io sciopero contro una Legge di Bilancio ingiusta”, la Cgil promuove per venerdì 12 dicembre uno sciopero generale nazionale che coinvolge lavoratrici e lavoratori di settore pubblico e privato. Una giornata di mobilitazione diffusa su tutto il territorio italiano per esprimere dissenso nei confronti della manovra economica del Governo, giudicata penalizzante per salari, pensioni e servizi essenziali.
La mobilitazione in Calabria: corteo regionale a Crotone
In Calabria, l’appuntamento principale è a Crotone, dove è previsto il corteo regionale della Cgil.
Il concentramento è fissato alle ore 9:30 nei pressi di Piazzale Stadio. Da qui, il corteo attraverserà le principali vie cittadine fino a Piazza Pitagora, sede del comizio conclusivo.
Ad intervenire sarà Marco Falcinelli, segretario generale Filctem Cgil, che illustrerà le ragioni della protesta e le richieste del sindacato.
Le ragioni dello sciopero: salari, pensioni e diritti
Al centro della piattaforma rivendicativa della Cgil ci sono temi considerati prioritari per il mondo del lavoro e per il futuro del Paese. In particolare, il sindacato chiede:
- Aumento di salari e pensioni
- Contrasto alla precarietà lavorativa
- Stop all’innalzamento dell’età pensionabile
- No al riarmo
- Maggiore investimento in sanità e istruzione pubblica
Secondo la Cgil, la Legge di Bilancio non risponde ai bisogni reali di lavoratori, pensionati e giovani, accentuando le disuguaglianze sociali e territoriali.
Modalità dello sciopero e servizi garantiti
Lo sciopero generale avrà una durata pari all’intera giornata lavorativa per tutti i settori, compresi quelli in appalto e strumentali.
Nei comparti soggetti alla Legge n. 146/1990, saranno comunque assicurate le prestazioni indispensabili, nel rispetto delle normative vigenti.
Trasporto ferroviario
Lo sciopero nel settore ferroviario è previsto:
- dalle ore 00:01 alle ore 21:00 del 12 dicembre 2025
Vigili del Fuoco
- Sciopero di 4 ore senza decurtazione
- Personale turnista: dalle ore 09:00 alle ore 13:00
- Personale giornaliero e amministrativo: intera giornata
Istruzione e Ricerca
L’astensione dal lavoro riguarda anche:
- il comparto Istruzione e Ricerca
- l’area dirigenziale
- i docenti universitari
- tutto il personale della formazione professionale
- le scuole non statali
Una giornata di protesta dal forte valore politico e sociale
Lo sciopero generale della Cgil si inserisce in un contesto di forte tensione sociale e rappresenta, secondo il sindacato, uno strumento necessario per richiamare l’attenzione su lavoro, diritti e welfare. La mobilitazione di Crotone diventa così un punto di riferimento per l’intera Calabria, unendo piazza, territori e categorie in una protesta collettiva contro una Legge di Bilancio ritenuta inadeguata e ingiusta.
Redazione
