Politica Calabria Crotone

Sciopero generale Cgil contro la Legge di Bilancio: mobilitazioni in tutta Italia

Redazione
Tempo di lettura: ~2 min

“Una manovra economica ritenuta ingiusta”: sindacato in piazza anche in Calabria, corteo regionale a Crotone

Con lo slogan “Io sciopero contro una Legge di Bilancio ingiusta”, la Cgil promuove per venerdì 12 dicembre uno sciopero generale nazionale che coinvolge lavoratrici e lavoratori di settore pubblico e privato. Una giornata di mobilitazione diffusa su tutto il territorio italiano per esprimere dissenso nei confronti della manovra economica del Governo, giudicata penalizzante per salari, pensioni e servizi essenziali.

La mobilitazione in Calabria: corteo regionale a Crotone

In Calabria, l’appuntamento principale è a Crotone, dove è previsto il corteo regionale della Cgil.

Il concentramento è fissato alle ore 9:30 nei pressi di Piazzale Stadio. Da qui, il corteo attraverserà le principali vie cittadine fino a Piazza Pitagora, sede del comizio conclusivo.

Ad intervenire sarà Marco Falcinelli, segretario generale Filctem Cgil, che illustrerà le ragioni della protesta e le richieste del sindacato.

Le ragioni dello sciopero: salari, pensioni e diritti

Al centro della piattaforma rivendicativa della Cgil ci sono temi considerati prioritari per il mondo del lavoro e per il futuro del Paese. In particolare, il sindacato chiede:

  • Aumento di salari e pensioni
  • Contrasto alla precarietà lavorativa
  • Stop all’innalzamento dell’età pensionabile
  • No al riarmo
  • Maggiore investimento in sanità e istruzione pubblica

Secondo la Cgil, la Legge di Bilancio non risponde ai bisogni reali di lavoratori, pensionati e giovani, accentuando le disuguaglianze sociali e territoriali.

Modalità dello sciopero e servizi garantiti

Lo sciopero generale avrà una durata pari all’intera giornata lavorativa per tutti i settori, compresi quelli in appalto e strumentali.

Nei comparti soggetti alla Legge n. 146/1990, saranno comunque assicurate le prestazioni indispensabili, nel rispetto delle normative vigenti.

Trasporto ferroviario

Lo sciopero nel settore ferroviario è previsto:

  • dalle ore 00:01 alle ore 21:00 del 12 dicembre 2025

Vigili del Fuoco

  • Sciopero di 4 ore senza decurtazione
  • Personale turnista: dalle ore 09:00 alle ore 13:00
  • Personale giornaliero e amministrativo: intera giornata

Istruzione e Ricerca

L’astensione dal lavoro riguarda anche:

  • il comparto Istruzione e Ricerca
  • l’area dirigenziale
  • i docenti universitari
  • tutto il personale della formazione professionale
  • le scuole non statali

Una giornata di protesta dal forte valore politico e sociale

Lo sciopero generale della Cgil si inserisce in un contesto di forte tensione sociale e rappresenta, secondo il sindacato, uno strumento necessario per richiamare l’attenzione su lavoro, diritti e welfare. La mobilitazione di Crotone diventa così un punto di riferimento per l’intera Calabria, unendo piazza, territori e categorie in una protesta collettiva contro una Legge di Bilancio ritenuta inadeguata e ingiusta.


Argomenti:
sciopero-generale-cgil legge-bilancio-ingiusta corteo-crotone-calabria mobilitazione-sindacale trasporto-ferroviario-sciopero

Giornalista di InfoOggi

