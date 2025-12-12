Fino a 100 mila euro ai Comuni calabresi per rilanciare le aree montane

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Regione Calabria: finanziati 155 enti locali contro spopolamento e isolamento territoriale

La Regione Calabria accelera sullo sviluppo delle aree montane e delle zone interne, destinando contributi fino a 100.000 euro a 155 Comuni calabresi ammessi al finanziamento previsto dal bando “Sviluppo delle Montagne Calabresi”. Un intervento strategico che punta a contrastare lo spopolamento, migliorare i servizi essenziali e valorizzare i territori più fragili.

Oltre 15 milioni di euro dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane

Il bando è finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (Fosmit) e mette in campo oltre 15 milioni di euro, stanziati con specifiche delibere della Giunta regionale della Calabria. Le risorse coprono due annualità, 2023 e 2024, garantendo un sostegno concreto ai piccoli Comuni montani.

La firma delle convenzioni, avvenuta presso la Cittadella regionale di Catanzaro, segna ufficialmente l’avvio della fase esecutiva dei progetti. All’incontro hanno partecipato il presidente della Regione Roberto Occhiuto (in collegamento da remoto), l’assessore regionale alle Politiche della montagna Gianluca Gallo, il direttore generale Domenico Maria Pallaria, insieme a sindaci e amministratori locali.

Quali interventi saranno finanziati

I fondi regionali permetteranno ai Comuni beneficiari di realizzare opere mirate alla sicurezza, alla qualità della vita e allo sviluppo turistico delle aree montane. Tra gli interventi previsti:

Aree di atterraggio per elisoccorso , anche con operatività notturna

, anche con operatività notturna Riqualificazione urbana dei centri storici

Manutenzione straordinaria della viabilità comunale

Piccoli invasi per uso irriguo e protezione civile

per uso irriguo e Aree picnic, campeggi e rifugi turistici

I lavori dovranno essere completati entro la fine del 2026, secondo le linee guida approvate dalla Regione.

Occhiuto: “Risorse fondamentali per i Comuni a rischio spopolamento”

«È una misura molto importante, che andrebbe ripetuta anche in futuro – ha dichiarato Roberto Occhiuto – perché consente di destinare risorse a Comuni particolarmente esposti al rischio di spopolamento. Il fatto di averla realizzata in tempi brevi è un segnale positivo».

Il presidente ha inoltre evidenziato l’interesse per alcuni interventi specifici, come le basi di elisoccorso e i piccoli invasi, anticipando la possibilità di nuove misure dedicate nei prossimi mesi.

Gallo: “Aree interne opportunità per turismo e sviluppo locale”

Secondo l’assessore Gianluca Gallo, il bando nasce con un obiettivo chiaro: sostenere i piccoli Comuni montani, spesso penalizzati dalla carenza di infrastrutture e servizi.

«Vogliamo frenare lo spopolamento – ha spiegato – e crediamo che le aree interne possano diventare una risorsa per un turismo destagionalizzato e per il recupero di attività economiche legate al territorio».

Un investimento strategico per la Calabria che resiste

Il programma Sviluppo delle Montagne Calabresi rappresenta un passo concreto verso una Calabria più equilibrata, capace di valorizzare i territori montani, rafforzare la coesione sociale e creare nuove opportunità di crescita sostenibile, partendo proprio dai Comuni più piccoli e vulnerabili.