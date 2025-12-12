Comuni Virtuosi | Pentone: sei mesi di investimenti e sviluppo, oltre 1,5 milioni di euro per il territorio

Tempo di lettura: ~2 min

Firmate nuove convenzioni con la Regione Calabria: fondi per centro storico, viabilità, sicurezza e servizi pubblici

Negli ultimi mesi il Comune di Pentone si conferma tra le amministrazioni più attive della Regione Calabria, distinguendosi per una concreta capacità di intercettare risorse e trasformarle in interventi strategici per il territorio. Solo negli ultimi sei mesi, infatti, sono stati avviati o conclusi progetti e finanziamenti per circa 1,5 milioni di euro, con ricadute dirette su infrastrutture, servizi e patrimonio pubblico.

Fondi regionali e ministeriali: risorse per centro storico e viabilità rurale

Tra i risultati più significativi spicca la firma di due convenzioni regionali in appena due giorni:

100.000 euro destinati al centro storico di Pentone, grazie ai fondi FOSMIT, riservati ai comuni montani; 150.000 euro con il Dipartimento Forestazione, per la realizzazione di una strada interpoderale, fondamentale per la viabilità rurale e il supporto alle attività agricole.



A questi si aggiungono 12.386 euro erogati dal Ministero della Cultura per il fondo acquisto libri della biblioteca comunale, a sostegno della promozione culturale e dell’accesso alla lettura.

Lavori pubblici in corso: ex Mattatoio e Caserma dei Carabinieri

Sul fronte delle opere pubbliche, l’amministrazione ha già avviato la gara per il rifacimento dell’ex Mattatoio comunale, un intervento da 620.000 euro che punta alla riqualificazione di un immobile strategico.

È inoltre in fase di consegna l’importante adeguamento sismico della Caserma dei Carabinieri, per un valore di 450.000 euro, un intervento che rafforza la sicurezza strutturale e il presidio dello Stato sul territorio.

Protezione civile e digitalizzazione: Pentone guarda al futuro

Quasi completato anche l’aggiornamento e la digitalizzazione del Piano comunale di Protezione Civile, un progetto da 17.500 euro che renderà più efficiente la gestione delle emergenze e migliorerà il coordinamento operativo grazie agli strumenti digitali.

Nuovi servizi in arrivo: raccolta differenziata, mensa scolastica ed energia condivisa

Nelle prossime settimane è prevista l’aggiudicazione dei nuovi appalti per:

il servizio di raccolta differenziata; la mensa scolastica, con l’obiettivo di migliorare qualità ed efficienza dei servizi essenziali.



Parallelamente, è stato avviato l’iter per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), un passo decisivo verso la transizione energetica, il risparmio sui costi e la sostenibilità ambientale.

Un’amministrazione operativa e presente

I numeri raccontano un’azione amministrativa continua, concreta e orientata allo sviluppo, con il Comune di Pentone costantemente in prima linea nella programmazione, nel reperimento di fondi e nella realizzazione di opere pubbliche e servizi per i cittadini.