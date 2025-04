Cosenza, in auto con oltre un chilo di cocaina: arrestato presunto corriere della droga

Il nervosismo al posto di blocco e l'infallibile fiuto del cane Alma hanno svelato un traffico di stupefacenti diretto nel cuore della città.

COSENZA – Viaggiava da solo, al volante della sua auto, cercando di mantenere la calma.

Ma quel leggero tremore nella voce, lo sguardo incerto e l’evidente tensione hanno tradito un presunto corriere della droga fermato nei pressi dello svincolo autostradale di Cosenza.

I finanzieri del Comando provinciale, durante un controllo mirato, hanno scoperto sotto il sedile del passeggero un panetto da 1,2 chilogrammi di cocaina purissima.

La sostanza stupefacente era nascosta con cura, ma non abbastanza da sfuggire al fiuto del cane antidroga Alma, in forza al Gruppo della Guardia di Finanza.

L’uomo, proveniente dalla provincia di Reggio Calabria, si stava dirigendo verso il centro abitato della città bruzia.

È lì che probabilmente la droga sarebbe stata smistata, alimentando un mercato illecito che non conosce tregua.

Il sequestro rappresenta un duro colpo al traffico di stupefacenti lungo l’asse tirrenico calabrese e conferma l'efficacia dei controlli disposti sul territorio per contrastare un fenomeno che continua a mettere a rischio non solo la legalità, ma anche la salute e la sicurezza di intere comunità.

Il presunto corriere, arrestato in flagranza di reato, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Dovrà rispondere di detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti, un'accusa pesante che potrebbe costargli diversi anni di carcere.

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra reparti e dell'impiego di unità cinofile nella lotta al narcotraffico.

"È anche grazie ad Alma – hanno commentato i militari – che oggi possiamo raccontare un successo operativo e prevenire che oltre un chilo di droga arrivi nelle mani dei giovani".