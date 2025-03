Paura a Tonga: terremoto di magnitudo 7.1 in mare, allerta tsunami

Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha scosso il mare al largo di Tonga, nell’Oceano Pacifico meridionale. Il sisma si è verificato a circa 90 chilometri a sud-est del villaggio di Pangai, a una profondità di appena 10 chilometri, secondo quanto riportato dall'US Geological Survey (USGS).

Il terremoto, di tipo superficiale, ha innescato l’allerta tsunami, con la possibilità che onde comprese tra 30 centimetri e 1 metro al di sopra del normale livello della marea colpiscano le coste di Tonga e dell'isola di Niue.

“Le pericolose onde di tsunami generate da questo terremoto sono possibili entro 300 chilometri dall’epicentro lungo le coste di Tonga”, ha riferito il sistema di allerta tsunami statunitense.

Le autorità locali hanno immediatamente diramato un avviso alla popolazione.

L’Agenzia nazionale per i disastri di Tonga ha invitato i residenti a evitare spiagge e litorali, esortando chi vive in aree costiere basse a rifugiarsi in zone più elevate o interne.

Tonga, con circa 100.000 abitanti, si trova lungo il cosiddetto “Anello di Fuoco”, un’area geologicamente instabile che attraversa il Pacifico ed è nota per la sua intensa attività sismica e vulcanica. I terremoti nella regione sono frequenti, ma la combinazione di bassa elevazione e vicinanza alla costa rende il rischio tsunami particolarmente elevato per l’arcipelago.