Bova Marina approva il Bilancio 2025: confermati gli obiettivi del Piano di Riequilibrio Finanziario. I dettagli

Bova Marina – Approvato il Bilancio Comunale 2025: Impegno per il Riequilibrio Finanziario e Potenziamento dei Servizi.

Il Comune di Bova Marina, in data odierna, ha approvato il Bilancio 2025, redatto nel rispetto dei vincoli previsti dal Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL. Questo Piano, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 35 del 9 dicembre 2022, prevede il ripiano del debito complessivo di € 1.339.631,94 in un periodo di cinque anni, dal 2022 al 2026.

Nel triennio 2022-2024 l’Ente ha rispettato le percentuali di rientro del debito previste. Tuttavia, per uscire completamente dalla condizione di riequilibrio, sarà necessario un ulteriore sforzo nei bienni 2025-2026, con un importo residuo di circa 360.000 euro da ripianare. Gli uffici comunali sono attivamente impegnati nell'avvio delle procedure transattive per ridurre ulteriormente tale debito.

Inoltre, come previsto dal Piano di Riequilibrio, l’Ufficio Tecnico sta procedendo con le operazioni di alienazione delle case di edilizia popolare e degli altri immobili comunali, finalizzate a reperire le risorse necessarie a garantire la copertura del debito.

Sul fronte delle spese correnti, l'Amministrazione ha adottato una rigorosa politica di contenimento, riducendo al minimo le spese superflue e concentrandosi sui servizi essenziali. Particolare attenzione è stata riservata alla manutenzione dei servizi idrici e fognari, alla cura delle scuole, alla viabilità e al verde pubblico, con specifici fondi previsti nel bilancio per questi settori.

L'Amministrazione continuerà a garantire il servizio di mensa scolastica e, qualora il numero di alunni idonei lo permetta, prevede di riattivare il servizio scuolabus per l'anno scolastico prossimo. Inoltre, grazie a un fondo ministeriale di circa 8.000 euro, è prevista l'ampliamento del servizio di trasporto per persone con disabilità.

Sono inoltre previsti interventi per l'asilo nido, con l'allocazione di circa 40.000 euro da risorse ministeriali, per avviare la sezione primavera, con le procedure già in corso in collaborazione con l’istituzione scolastica. Si segnala che, in passato, tali risorse non erano state utilizzate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'Amministrazione ha inoltre provveduto a un aumento della tariffa del Sistema Idrico Integrato (SII), giustificato dalla necessità di finanziare la depurazione, in concomitanza con l'attivazione del nuovo impianto di depurazione comunale.

Nel bilancio sono stati previsti anche i fondi e gli accantonamenti obbligatori per legge. Nonostante il contesto economico difficile, caratterizzato da una continua riduzione delle risorse trasferite dallo Stato agli enti locali, l’Amministrazione è riuscita a predisporre un bilancio equilibrato e solido, come confermato dalla relazione dei Revisori dei Conti. Un bilancio che riflette le Linee di Mandato dell'Amministrazione, con l'obiettivo di rendere il nostro Paese sempre più vivibile, equo e inclusivo.

Andrea Zirilli sindaco del

Comune di Bova Marina