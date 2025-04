Sci. Federica Brignone operata dopo grave infortunio: la sfida di una campionessa (Aggiornamenti)

Federica Brignone operata a Milano: frattura a tibia e perone, rottura del crociato. Ora inizia la sfida più dura

Un infortunio devastante ha fermato la sciatrice Federica Brignone proprio quando la sua stagione sembrava giungere al culmine. La campionessa, protagonista di una stagione trionfante con il successo nella Coppa del Mondo e numerosi podi, è stata costretta a fare i conti con una grave caduta durante la seconda manche dello slalom gigante ai campionati Assoluti in Val di Fassa, dove ha riportato una frattura alla tibia e al perone, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore.

L'incidente e l'intervento chirurgico

Il 29 gennaio 2025, Brignone stava partecipando all’ultima gara di una stagione straordinaria, quando, durante la seconda manche del gigante, ha agganciato una porta con il braccio, provocando una rovinosa caduta. Trasportata in elicottero all'ospedale di Trento, la diagnosi è stata rapida e severa: frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. In seguito, è stata trasferita alla clinica La Madonnina di Milano, dove il team medico, guidato dal presidente della Commissione Medica FISI Andrea Panzeri, ha eseguito un intervento chirurgico urgente. Durante l'operazione, è stata anche riscontrata la rottura del legamento crociato anteriore, che dovrà essere valutata nelle prossime settimane.

Il medico Panzeri ha commentato l’intervento dicendo: “La riduzione ossea è riuscita bene, è stata inserita una placca con viti. Abbiamo riparato la parte legamentosa mediale, mentre per il crociato dovremo decidere più avanti. Federica ha reagito bene, e ora inizierà il percorso di riabilitazione”. La sciatrice, che si è svegliata dall'intervento, ha già manifestato la sua determinazione ad affrontare questa nuova sfida con il consueto spirito combattivo. Il recupero, tuttavia, sarà lungo: si prevede un periodo di 45 giorni di scarico, seguiti da una graduale riabilitazione.

Un sogno da recuperare: i Giochi Olimpici di Milano-Cortina

Il timore più grande di Brignone, e di tutti i suoi tifosi, riguarda i Giochi Olimpici di Milano-Cortina del 2026. Con la stagione interrotta bruscamente, la campionessa rischia di arrivare ai Giochi con poco ritmo gara. La vicenda ricorda quella di Sofia Goggia, che nel 2022 si presentò ai Giochi di Pechino dopo un lungo recupero per infortunio. Nonostante la gravità dell'infortunio, Brignone ha dimostrato una straordinaria forza mentale, e i suoi tifosi sperano che, come Goggia, anche lei possa tornare ai massimi livelli con determinazione.

La resilienza di una tigre

Brignone ha sempre affrontato le difficoltà con coraggio e un'incredibile forza di volontà. Dopo l’operazione, ha rilasciato una dichiarazione che rispecchia la sua indomita personalità: “Era il momento più felice della mia carriera, ma ora dovrò affrontare una nuova sfida nella quale metterò tutta me stessa, come sempre”. Con queste parole, la sciatrice ha già messo in chiaro che, sebbene questo infortunio segni un brutto colpo, la sua carriera è lontana dall'essere finita. La determinazione con cui ha affrontato gli ostacoli in passato è il miglior segnale che Federica Brignone, come una vera tigre, tornerà più forte che mai.

Il futuro è una sfida: il recupero e la strada verso i Giochi

Il percorso di recupero sarà lungo e impegnativo, ma con l’aiuto del suo staff medico e la sua incredibile forza interiore, Brignone ha tutte le carte in regola per tornare in pista. La stagione olimpica è ancora lontana, e la strada verso Milano-Cortina 2026 è irta di ostacoli. Ma per una campionessa come Federica, ogni sfida è solo un nuovo capitolo da affrontare con il coraggio di chi ha già scritto la storia dello sci alpino.

Conclusioni: un esempio di resilienza

Federica Brignone non è solo una delle sciatori più forti della sua generazione, ma anche un esempio di resilienza e determinazione. Nonostante la gravità dell’infortunio, il suo spirito e la sua forza mentale sono un’ispirazione per tutti. La stagione delle grandi vittorie non si concluderà con questa caduta, ma con il ritorno alle gare e, chissà, con nuovi trionfi. I suoi tifosi sono già pronti ad applaudire il suo ritorno.