Myanmar, dopo il terremoto rischio emergenza sanitaria: ospedali al collasso e farmaci insufficienti

MYANMAR, 29 mar. - Dopo il devastante terremoto che ha colpito il Paese, la situazione sanitaria si fa sempre più critica. Gli ospedali, già in condizioni precarie a causa della mancanza di attrezzature adeguate e di personale sufficiente, sono ormai al collasso.

La carenza di farmaci e materiali medici aggrava ulteriormente il quadro, rendendo difficile prestare soccorso alle vittime del sisma. L’accesso alle zone più colpite rappresenta un’altra grande sfida per le organizzazioni umanitarie.

"Raggiungere l'epicentro del terremoto è estremamente complicato anche per la presenza della guerriglia. Chi arriva dalla Thailandia, una delle principali vie di accesso all'area, deve attraversare zone altamente pericolose", ha dichiarato Angelo Conti, rappresentante dell'ong Medacross, che opera nel Paese. Nonostante le difficoltà, Medacross sta pianificando un intervento di emergenza. "Non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno, porteremo farmaci e le nostre cliniche mobili nel nord del Myanmar per offrire assistenza sanitaria alle popolazioni colpite", ha aggiunto Conti.

L’allarme lanciato dalle ong e dagli operatori umanitari solleva forti preoccupazioni sulla tenuta del fragile sistema sanitario locale e sulla possibilità di un aggravamento della crisi, con il rischio di epidemie e un aumento delle vittime a causa della mancanza di cure tempestive.

Nel frattempo, la comunità internazionale monitora con attenzione la situazione, mentre si moltiplicano gli appelli affinché vengano garantiti corridoi sicuri per gli aiuti umanitari.