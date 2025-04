Roccella Summer Festival 2025, il 14 agosto al Teatro al Castello arriva Sal Da Vinci con il suo nuovo tour estivo

Ci sarà anche Sal Da Vinci nel cast degli artisti che si alterneranno sul palco del Roccella Summer Festival 2025: l’artista ha svelato infatti le prime date del suo tour estivo, che quest'estate lo porterà in concerto in location suggestive, tra cui il Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) il prossimo 14 agosto. Grazie alla sua abilità di fondere musica, teatro e emozioni in un unicum straordinario, Sal Da Vinci ha saputo incantare gli spettatori con uno show che è diventato un autentico cult. Non solo teatro, ma anche musica: l’ultimo singolo, “Non è vero che sto bene” è stato accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica.

Eppure, il vero fenomeno che da mesi sta dominando le classifiche e l’immaginario collettivo è senza dubbio “Rossetto e Caffè”: con oltre 80 milioni di visualizzazioni su YouTube, il brano ha già collezionato due dischi di platino, imponendosi come una delle canzoni più amate di sempre. Il videoclip, dopo essersi confermato come video più visto in Italia nel 2024, è ancora oggi in top 10 della classifica Top Videos di YouTube Italia.

Il concerto del 14 agosto rientra nella programmazione del Roccella Summer Festival, la rassegna organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, e finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria, andandosi ad aggiungere al ricco cast già anticipato: Anna (5 agosto), Jimmy Sax (7 agosto), Irama (9 agosto), Baustelle (12 agosto), Ghali (13 agosto), Fiorella Mannoia (16 agosto), Tony Boy (17 agosto), Alfa (20 agosto), Gianna Nannini (21 agosto), Francesco Renga (22 agosto), Fabri Fibra (23 agosto). I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica possono essere acquistati online su TicketOne e nelle consuete prevendite, anche attraverso il circuito di Ticket Service Calabria.

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

www.roccellasummerfestival.it