Demenza a esordio giovanile: informazioni e consigli nel webinar gratuito di Federazione Alzheimer Italia

La demenza a esordio giovanile rappresenta una sfida emergente, che impatterà sempre di più a livello clinico, sociale ed economico. Ma cosa accade quando la demenza si manifesta nel pieno della vita? Quali sono le ripercussioni sul lavoro, in famiglia e nella quotidianità? E soprattutto, come affrontarle al meglio?

Per provare a rispondere a queste domande, Federazione Alzheimer Italia organizza un webinar gratuito che si terrà mercoledì 9 aprile 2025 a partire dalle ore 18.30 in diretta sulla piattaforma Zoom. L’appuntamento è aperto a familiari, caregiver e a chiunque voglia approfondire la tematica; per partecipare è sufficiente iscriversi a questo link: bit.ly/2025_webinar.

L’incontro, dal titolo “Demenza a esordio giovanile. Cosa fare quando la diagnosi arriva nel pieno della vita”, vedrà l’intervento di esperti del settore. Il dottor Mauro Colombo, ricercatore volontario in gerontologia clinica presso la Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso, illustrerà gli aspetti clinici della demenza a esordio giovanile e presenterà i risultati di due studi innovativi sull’uso di stimolazioni transcraniche, magnetica e a ultrasuoni, come nuovi approcci terapeutici. L’avvocato Giancarlo Esposti fornirà un quadro sugli aspetti legali e previdenziali legati alla demenza, offrendo utili consigli pratici. Ci sarà infine la preziosa testimonianza di Davide Mangani, che condividerà la sua esperienza di familiare che ha vissuto sulla propria pelle l’Alzheimer a esordio precoce sia del padre sia dello zio. Nel corso del webinar racconterà le difficoltà della quotidianità accanto a una persona con demenza, ma anche la forza che lo ha spinto a partecipare allo SwissMan, una gara di triathlon estremo. Un’impresa sportiva per rielaborare il dolore per la perdita dei suoi cari e allo stesso tempo sensibilizzare sulle difficoltà e i bisogni di tante famiglie che, come la sua, si trovano a convivere con la demenza. Anche per questo motivo Davide sta raccontando il suo percorso di allenamento sui suoi canali Instagram (instagram.com/dr_immunoman) e Youtube (youtube.com/@dr_ImmunoMan).

A moderare l’incontro sarà la dottoressa Francesca Arosio, psicologa e psicoterapeuta che da molti anni collabora con la Federazione Alzheimer. La registrazione dell’incontro sarà poi pubblicata sui canali social della Federazione.

alzheimer.it

dementiafriendly.it

facebook.com/alzheimer.it

instagram.com/alzheimeritalia/

twitter.com/alzheimeritalia

youtube.com/@AlzheimerItalia