Pallanuoto in Sardegna: nel mese di luglio ad Alghero c'è il Settebello

CAGLIARI, 26 APRILE 2024 - Per il quarto anno consecutivo la pallanuoto internazionale strizza l’occhio all’isola. Dopo due edizioni cagliaritane e una sassarese, la Waterpolo Sardinia Cup 2024 sprigionerà le sue potenzialità ad Alghero, nella moderna e accogliente piscina all’aperto sita in località Maria Pia. Il quadrangolare estivo rappresenta un valido test per il Settebello allenato da Alessandro Campagna poco prima dei Giochi Olimpici parigini.

La città turistica catalana è già in fibrillazione e sta allestendo nel migliore dei modi l’impianto natatorio. Per questo motivo non vede l’ora di comunicare agli operatori dell’informazione come stanno procedendo gli sforzi per rendere indimenticabile la tre giorni dal 4 al 6 luglio 2024.

L’ennesimo colpo a sensazione è stato messo a segno dal Comitato Regionale FIN Sardegna che sotto la guida di Danilo Russu ha intensificato gli sforzi, in sintonia con la Federazione Nazionale, per incrementare lo sviluppo della disciplina. E che l’operazione stia riuscendo è dimostrata dai numeri di tesseramenti, in costante crescita. L’argomento non passerà inosservato martedì 30 aprile 2024, alle ore 11:00 presso la Sala Lo Quarter della Fondazione Alghero, in Largo San Francesco n. 15 quando verrà presentato ufficialmente l’evento. Sono previsti gli interventi del sindaco di Alghero Mario Conoci, dell’assessora comunale allo Sport Maria Grazia Salaris. Parleranno anche il Delegato provinciale CONI Sardegna Giuseppe Manca, il commissario tecnico della Nazionale italiana Alessandro Campagna, il Consigliere del Comitato Regionale FIN Sardegna Lorenzo Zicconi e il Presidente FIN Sardegna Danilo Russu.





WATERPOLO SARDINIA CUP 2024

QUADRANGOLARE INTERNAZIONALE DI PALLANUOTO 4/6 LUGLIO 2024

CONFERENZA STAMPA

MARTEDÌ 30 APRILE 2024 h. 11,00

Fondazione Alghero – Sala Lo Quarter – Largo San Francesco, 15 - ALGHERO