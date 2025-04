Suzuka, dominio Verstappen: pole con record della pista. Norris in prima fila, Ferrari dietro

ROMA, 05 APR. - Max Verstappen continua a dominare le qualifiche della Formula 1 e firma la pole position del Gran Premio del Giappone, terza tappa del Mondiale 2025. Sul celebre circuito di Suzuka, il campione del mondo in carica ha fatto segnare un impressionante 1'26"983, tempo che non solo gli ha garantito la partenza al palo, ma ha anche infranto il precedente record della pista. Per il pilota olandese della Red Bull si tratta della quarta pole consecutiva sul tracciato giapponese e della 41ª in carriera.

A completare la prima fila ci sarà la McLaren di Lando Norris, autore di un’ottima qualifica che conferma il buon momento di forma del team britannico. Subito dietro, in seconda fila, partiranno l’altra McLaren di Oscar Piastri – terzo – e la Ferrari di Charles Leclerc, che ha chiuso con il quarto tempo, senza però riuscire a inserirsi nella lotta per le prime due posizioni.

Qualche difficoltà in più per Carlos Sainz, rimasto fuori dal gruppo di testa, e per la Mercedes, che si conferma in affanno rispetto ai migliori: Lewis Hamilton scatterà addirittura dall’ottava posizione, mentre George Russell partirà in terza fila davanti al giovane Kimi Antonelli, altra Mercedes, che continua il suo percorso di crescita nel Circus.

Domani la gara si annuncia combattuta, ma Verstappen parte ancora una volta con tutti i favori del pronostico, deciso a consolidare la sua leadership nel campionato. Suzuka, che spesso regala sorprese e spettacolo, potrebbe però ribaltare gli equilibri, soprattutto con una McLaren così competitiva e una Ferrari desiderosa di riscatto.