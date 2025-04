Altro grande show nello splendido Teatro Parco Mitoio di Lamezia Terme, Il 27 agosto arriva Enrico Brignano con il suo “Bello di Mamma”

Dopo l’avvio della prevendita per lo show “Meglio stasera” di Stefano De Martino del prossimo 22 luglio, arriva anche l’annuncio del nuovo spettacolo di Enrico Brignano, dal titolo “Bello di mamma”, al Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme il 27 agosto alle ore 21:30.

La vendita online dei biglietti di questo unico show in Calabria del tour estivo di Enrico Brignano prodotto da Vivo Concerti partirà oggi alle ore 15:00 su www.ticketone.it.

Entrambi gli eventi fanno parte di Fatti di Musica 2025, 39° edizione della Festival del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna che, ogni anno, tocca numerose località della Calabria, evento storicizzato regionale del brand Calabria Straordinaria.

Dopo il successo nei teatri con “I sette re di Roma”, il comico romano torna dal vivo con un nuovo esilarante one man show, che si preannuncia come uno dei grandi eventi dell’estate 2025.

Saranno quindi due, ed entrambi con amatissime star dello spettacolo italiano, gli appuntamenti del Festival nello splendido scenario paesaggistico del suggestivo Teatro in pietra verde, con capienza di 2500 spettatori, incastonato nell’oasi naturalistica di Parco Mitoio, nella zona Termale di Caronte.

“Questo Teatro – ribadisce il promoter lametino – è la vera novità dei grandi eventi di quest’estate. E’ facile e comodo da raggiungere, ha tutti posti a sedere, si trova nel mezzo di 250 ettari di verde, non ha inquinamenti sonori o luminosi, è davvero il luogo ideale per trascorrere una serata nel benessere e nella tranquillità di una zona di Lamezia davvero unica, normalmente conosciuta per le sue Terme e per i bagni estivi in alcune vasche d’acqua calda sulfurea aperte a tutti, le cosiddette gurne, inserite anche tra i luoghi segnalati dalla Fai. Ora aspetto, innanzitutto, la risposta del pubblico lametino e di tutta la regione.”.

Per informazioni sugli spettacoli di Stefano De Martino ed Enrico Brignano a Lamezia, tutte le informazioni sono reperibili allo 0968441888, www.ruggeropegna.it, pagine social ufficiali.