Catanzaro, Italia's got Talent al Politeama, disposizioni traffico e sosta nell'area di via Italia

Per consentire l'organizzazione del programma televisivo Italia's got Talent, le cui registrazioni sono previste al Teatro Politeama di Catanzaro nei prossimi giorni, la Polizia locale ha adottato alcune disposizioni relative al traffico nel centro storico.

In particolare, fino alle ore 18:00 di giorno 17 aprile é istituito il divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati, su Via Italia nel tratto compreso tra la scalinata di Vico Montecovino/ingresso carraio Carabinieri e Via Jannoni; su Via Jannoni nel tratto compreso tra Via delle Clarisse e Discesa Cavour; Piazza Unità d'Italia (Politeama).

Al fine di consentire le operazioni di scarico e carico delle attrezzature e degli allestimenti, é interdetta la circolazione su Via Italia, escluso i residenti, i mezzi pubblici ed i mezzi di soccorso, nelle seguenti fasce orarie:



oggi sabato 5 aprile fino alle ore 20:00,

domenica 6 aprile dalle ore 08:30 alle ore 20:00,

lunedì 7 aprile dalle ore 08:30 alle ore 20:00,

mercoledì 16 aprile dalle ore 23:30 fino alle ore 18:00 di giovedì 17 aprile.