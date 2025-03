Roma-Como 2-1, Mister Ranieri: "Siamo stati bravi a riprendere una gara difficilissima"

La Roma conquista una vittoria sofferta contro un Como ben organizzato e in salute. Al termine del match, Claudio Ranieri ha elogiato la sua squadra per la capacità di reagire a una gara complessa e ha speso parole di grande stima per il tecnico avversario, Fabregas.

L'analisi del match e il valore del Como

Dopo il successo per 2-1, Ranieri ha sottolineato la qualità dell'avversario:

"Onore al Como. L’avevo detto ai ragazzi e in conferenza stampa: è una squadra in salute, gioca bene, sa posizionarsi e crearti problemi. Noi, però, non ci siamo arresi e abbiamo reagito. I ragazzi hanno fatto una gran partita."

Il tecnico giallorosso ha poi elogiato Cesc Fabregas, ritenendolo un allenatore destinato ai massimi livelli:

"Gli ho detto che per me raggiungerà traguardi importantissimi. Vedere una squadra giocare con quella autorità e qualità è segno di grande lavoro. Sono convinto che il Como farà un percorso simile a quello del Parma negli anni '90."

La voglia di vincere e il carattere della Roma

Interrogato sulle note positive della serata, Ranieri ha evidenziato il carattere della Roma, capace di ribaltare il risultato e sfruttare al meglio i cambi:

"La squadra ha mostrato tanta voglia di non perdere e ribaltare la partita. Il gol di Dybala e l’apporto dei giocatori entrati dalla panchina sono stati determinanti."

Tuttavia, il tecnico non ha nascosto qualche aspetto da migliorare:

"Dovevamo rallentare di più la partita. Quando vinci, hai interesse a gestire il ritmo, invece abbiamo continuato a spingere e questo ha dato ancora più voglia al Como di attaccarci. Dobbiamo imparare a essere più razionali in certe situazioni."

L’adattamento al calcio italiano

Infine, Ranieri ha parlato delle difficoltà di alcuni giocatori nel trovare il giusto equilibrio tattico:

"Ci sono calciatori che devono ancora adattarsi al nostro calcio. Alcune volte non riescono a posizionarsi correttamente tra la palla e l’avversario. In Spagna magari certe situazioni non le affrontavano. Ma si adatteranno con il tempo."

Il tecnico ha spiegato anche alcune scelte di formazione:

"Non ho potuto schierare certi giocatori dall’inizio perché li ho avuti a disposizione solo nell’allenamento di ieri. Anche Saelemaekers non è stato bene in settimana, quindi sapevo che alcuni avrebbero avuto un minutaggio ridotto. Per fortuna, la squadra ha fatto un secondo tempo strepitoso, ma già nel primo ha dimostrato qualità contro un Como davvero ottimo."

La Roma continua a crescere

Con questa vittoria, la Roma dimostra carattere e capacità di adattamento, elementi fondamentali in una stagione ricca di insidie. Mister Ranieri sa che ci sono margini di miglioramento, ma l’atteggiamento della squadra lascia ben sperare per il futuro.