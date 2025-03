Napoli – Inter 1-1, Mister Antonio Conte: "Occasione sprecata contro l’Inter" (Video)

Napoli-Inter 1-1, Antonio Conte: "Saremo lì fino alla fine"





Il tecnico azzurro dopo il pareggio: "Abbiamo dimostrato di poter competere con tutti"





Un Napoli combattivo e determinato ha fermato l'Inter sul punteggio di 1-1 nel big match della 27ª giornata di Serie A. Una prestazione convincente per gli uomini di Antonio Conte, che hanno affrontato a viso aperto la capolista, dimostrando di poter lottare fino alla fine per lo Scudetto.





Conte: "I ragazzi hanno dato tutto"





Nel post-partita, Antonio Conte ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando la forza dell'avversario e l'importanza della reazione azzurra:





"Abbiamo fatto un'ottima prestazione contro una squadra veramente forte. L'Inter è una corazzata costruita negli anni, oggi è la squadra da battere. Essere riusciti a giocare alla pari deve farci capire che, nonostante le difficoltà e gli infortuni, con voglia, determinazione e organizzazione possiamo dire la nostra fino alla fine."





Il tecnico ha poi evidenziato un aspetto che ha fatto la differenza rispetto ad altre uscite meno brillanti:





"Dobbiamo rammaricarci per la partita di Como, dove siamo mancati a livello di cattiveria e voglia. Ma se siamo quelli di stasera, con questa intensità, possiamo restare agganciati fino alla fine."





Lukaku dominante, Conte: "La sua miglior partita"





Tra i protagonisti del match, Romelu Lukaku ha disputato una gara di grande spessore, e Conte non ha risparmiato elogi nei confronti del belga:





"Oggi ha fatto la sua migliore partita da quando è a Napoli. Se diventa dominante, allora dominiamo anche noi. Ha faticato un po’ quest’anno, ma stasera è stato davvero determinante nella fase offensiva."





L'allenatore ha poi commentato l'importanza dei cross per sfruttare al meglio le caratteristiche del numero 90:





"A volte gli esterni rallentano troppo i traversoni e l'area si riempie. Lukaku è un bestione, va servito prima per metterlo in condizione di sfruttare la sua fisicità."





Ora dipende da noi





Guardando alla classifica, il Napoli è a un solo punto dalla vetta con 11 partite ancora da giocare, una situazione che Conte ha voluto sottolineare con orgoglio:





"Se ci avessero detto a inizio stagione che a 11 partite dalla fine saremmo stati a un punto dalla testa, avremmo pensato a uno scherzo. E invece oggi siamo lì, consapevoli della nostra forza. Ci aspetta un finale di stagione complicato, con tante squadre in corsa, ma se continueremo così, sarà difficile per tutti affrontare questo Napoli."





Il legame con i tifosi





Infine, Conte ha voluto dedicare un pensiero ai tifosi, che hanno sostenuto la squadra fino all'ultimo minuto:





"Regalare emozioni ai nostri tifosi è la cosa più bella. L'applauso del pubblico a fine gara è stato meraviglioso, ed è proprio per questo che giochiamo a calcio: per regalare emozioni e sentirle insieme alla nostra gente."





Prossimi impegni





Dopo la sfida con l'Inter, il Napoli avrà due giorni di riposo prima di tornare in campo per preparare la prossima sfida di campionato. Il finale di stagione si preannuncia avvincente, con la squadra di Antonio Conte pronta a lottare fino all’ultimo per un obiettivo che sembrava lontano, ma che ora è più vicino che mai.