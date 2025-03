Ardore-Calcio: l’Ardore perde in casa (0-1) ma non demorde. Continua la corsa per la salvezza

C’era molta attesa ad Ardore (19 punti) per l’arrivo della Cittanovese (21 punti), squadra che si trova insieme agli amaranto del Presidente Minniti a dover lottare per la sopravvivenza nel campionato di Eccellenza.

Il risultato finale (0-1) è scaturito da una decisione arbitrale alquanto discutibile (presunto fallo di mano in area nel corso di una mischia), decisione che ha premiato i ragazzi di mister Crucitti che hanno tenuto bene il campo contrastando i continui e veementi attacchi degli uomini di mister Criaco.





Nel primo tempo l’Ardore ha iniziato con un ritmo frenetico e con le punte titolari Carvalho e Sow, visto il perdurare dell’assenza del centrale d’attacco Lorenzoni cui si è aggiunta anche quella del centrocampista Martino, continuamente proiettati verso l’area avversaria.

Almeno tre le occasioni da rete sfumate per poco, una in particolare con Carvalho solo davanti a De Gaetano (Cittanovese) che ha respinto da distanza ravvicinata il tiro a colpo sicuro del punteros.

Di contro, la Cittanovese non si è lasciata intimidire ed ha macinato anch’essa gioco, soprattutto a centrocampo e sulle fasce, alleggerendo per quanto possibile la pressione amaranto.

Bene, quindi, il centrocampo degli ospiti che ha saputo fare filtro e, altrettanto bene la difesa che ha operato con molta attenzione e concentrazione sull’uomo avversario.





La svolta del match si è avuta nella ripresa, al 4’ minuto, grazie ad un rigore generoso concesso alla Cittanovese dall’arbitro Cifra di Latina (non particolarmente brillante il suo arbitraggio) per un presunto fallo di mano commesso in area.

Sul dischetto si presenta l’esperto Koris che non sbaglia e batte Fraga (0-1).





Nella ripresa la musica non cambia, Ardore in avanti alla ricerca di un meritato pareggio, anche se la Cittanovese ribatte colpo su colpo e cerca di spingere di più sulle corsie esterne ma senza creare particolari pericoli per Fraga.

Nel corso della seconda frazione di gioco gli uomini di Criaco si sono resi particolarmente pericolosi in area e sono state ben due le occasioni in cui gli amaranto hanno reclamato la concessione del penalty per presunti (ma anche evidenti) falli di mano commessi dagli avversari, ma l’arbitro non è stato dello stesso avviso ed ha fatto continuare il gioco tra le rimostranze di giocatori e pubblico.

Nei minuti finali l’Ardore, mai domo, si è reso ancora pericoloso ed ha sfiorato il pareggio con due traversoni tesi che hanno attraversato l’intera area di rigore, una in particolare ha visto Pipicella arrivare con un secondo di ritardo a non più di un metro dalla porta difesa da De Gaetano.

Dopo le varie sostituzioni e 5’ di recupero, la partita termina con la vittoria degli ospiti che ora si posizionano a quota 30 in classifica, posizione che li mette al momento al riparo da eventuali pericoli playout.

Infatti, sul campionato incombe la mina vagante del San Luca che ieri ha perso a tavolino (0-3) in quanto non si è presentato per l’incontro contro la Rossanese.

Il futuro, per questa squadra, è ancora da decifrare e, quindi, tutto il campionato (soprattutto la parte bassa) è in evidente fibrillazione per l’eventuale sconvolgimento della classifica che potrebbe esserci nel caso di un inopinato ritiro dei giallorossi Sanuchesi.

In proposito, proprio la Cittanovese, in caso di ritiro del San Luca si vedrebbe decurtata di ben 6 punti in quanto ha già vinto entrambi gli scontri. Domanda: Non sarebbe il caso di mettere mano a questa norma che rischia di vanificare gli sforzi, soprattutto economici, affrontati nell’anno dalle varie società interessate?





Tabellino:

Ardore Vs Cittanova 0 - 1 4’ st Khoris (rig.)





Ardore:

Fraga 6 (31’ De Lucas 6), Trichilo 6, De Stefano 5.5, Langata 6 (26’ st Murdaca 5.5.), Nucera 6, Panetta 6 (18’ st Tromba 5.5), Carvalho 6, Matic 5.5, Sow 6 (31’ Mancuso 5.5), Morabito 6, Luciano 6 (8’ st Pipicella 5.5).

All. Alberto Criaco 6





Cittanova:

De Gaetano 6, Cuzzilla 6, Novo 5.5, Ientile 6, Vitetta 5.5, Handar 6.5 (35’ st Raso sv), Condomitti 6, Khoris 7, Deleonardis 6, Rechichi 6 (37’ st Tedesco sv), Marin 6.

All.: Crucitti 6.





Arbitro: Cifra di Latina 6