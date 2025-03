Pallanuoto in Sardegna: cosa è successo alla settima giornata

La pallanuoto isolana ha sete di spettacolo. Lo si è capito quando nel big match di Terramaini tra Promosport e Grifone Nuoto Roma (prime a pari punti), le tribune erano più affollate del solito.

Ai calorosi tifosi locali si sono affiancati tanti altri appassionati che nutrono il grande desiderio di rivedere gare d'alto livello da quelle parti.

Le attese non sono state tradite, la squadra di casa ha ceduto all'altra capolista per una sola rete di differenza, ma chi ha assistito alla sfida rileva come il team cagliaritano non abbia demeritato e possa ancora dire tanto in questa lunga competizione che assicura i play off alle prime due classificate.

Dopo due stop consecutivi, l'altro club del capoluogo sardo, la Rari Nantes, torna alla vittoria confermandosi quarta forza del girone.

Ancora sconfitte per Promogest Quartu S. Elena e Luna Sestu che però mostrano la volontà di farne tesoro per un'ardimentosa crescita nel medio periodo.

GRIFONE A PUNTEGGIO PIENO, PROMOSPORT ADEGUATA A RIACCIUFARLA

Nella piscina Sicbaldi di Cagliari si vede il meglio che due leader del campionato possano offrire per superarsi.

Forse i grifoni romani meritano quella "spannina" in più grazie all'esperienza di tre big della pallanuoto nazionale a partire da uno dei fondatori del club, Antonio Vittorioso, per poi passare all'ex Pro Recco Federico Lapenna e all'allenatore-fratello d'arte Daniel Presciutti.

E per gli altri giovani componenti, ascoltare i loro consigli è grasso che cola.

Gli indomiti atleti della Promosport pagano forse una logica mistura a base di emozione, ansia da prestazione, fretta nel dimostrare le loro indubbie capacità.

Nonostante ciò tengono bene il campo, arrembano, sciupano, regalano, in un vortice di azioni che lascia i presenti senza fiato.

Ora la parola passa ai motivatori del club di casa che devono tenere alto l'umore nello spogliatoio, affinché la delusione venga subito scacciata e riaffiori la voglia matta di riacciuffare la capolista in fuga.

TANTA FORZA DI VOLONTÀ E LA RARI NANTES CRESCE

Perdere colpi può generare una gran voglia di rivalsa. È quel che è successo alla formazione rarinantina: dopo aver preso coscienza delle ingenuità commesse nelle gare precedenti, le hanno smussate attraverso anche la dura ricerca di una eccellente forma fisica che sta già dando risultati confortanti.

Molto spesso le mani dei tifosi hanno accarezzato nervosamente il viso per la mole di opportunità fallite per un nonnulla.

Ma mister Giuseppe Postiglione sa come prendere i suoi ragazzi: con gli sproni ricevuti cambiano magicamente impostazione tattica e dopo essere stati sotto, attuano il sorpasso grazie ad una difesa che recupera l'impossibile e ad un reparto avanzato piacevolmente spietato nelle puntate a rete.

Viene così sapientemente gestito il vantaggio accumulato di tre reti: la Juventus Nuoto Roma prova a reagire ma rosicchia solo un punticino.

Bene così.

PROMOGEST BELLO A METÀ

Resiste a testa alta per tre quarti di gara, poi clamorosamente si affloscia.

Pian pianino la Promogest Quartu prende coscienza dei suoi valori non ancor espressi totalmente; se riesce ad ingarbugliare le trame della Centumcellae, terza in classifica, significa che tutto è possibile.

Sarebbe meglio se la condotta spavalda venisse spalmata per l'intera durata della partita, ma su questo i valorosi tecnici quartesi ci stanno lavorando e non resta che attenderne gli esiti.

A Civitavecchia può essere cominciata la riscossa che, chissà, non sfoci con i primi punti in classifica di qui a poco, anche se sabato prossimo arrivano da Roma i principeschi grifoni.

LUNA PERDENTE MA CHE PIACE

Anche in casa Luna si cercano elettricisti esperti che non facciano andare in corto circuito le belle ma altalenanti performance dei loro sirenetti.

Si constata come i virgulti locali siano in grado di interpretare con vivacità i fraseggi a tutto campo invitando molto spesso gli attaccanti a diventare maggiormente spregiudicati.

Però, si diceva dei black out, questa volta imbattutosi nel terzo quarto in tutta la sua brutalità (1-6).

Quei volponi della VIS Nova non chiedono altro: autostrade per far impazzire gli autovelox.

Ai ragazzi di stanza a Sestu non resta che memorizzare alla svelta le dinamiche delle azioni fallimentari: si può mutare aspetto da un momento all'altro.

In società ci credono e infatti gli incoraggiamenti non mancheranno fino alla fine della stagione.

CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE Serie C – Edizione 2024/2025 GIRONE 5 (Comitato regionale Sardegna)

Risultati 7^ giornata d'andata

Centumcellae Civitavecchia - Promogest Quartu S. Elena 19 - 07

Promosport Cagliari – Grifone Nuoto Roma 17 - 18

Rari Nantes Cagliari - Juventus Nuoto Monterotondo 12 - 10

Luna Sestu - RN Vis Nova Monterotondo 08 - 17

Virtus Flaminio - Olgiata 20.12 09 - 11

CLASSIFICA

Grifone Nuoto Roma, 21

Promosport Cagliari 18

Centumcellae Civitavecchia, 15

Virtus Flaminio Monterotondo, Rari Nantes Cagliari, Olgiata 20.12 Monterotondo 12

Juventus Nuoto Monterotondo 9

RN Vis Nova Monterotondo 6

Luna Sestu, Promogest Quartu S. Elena 0

Le prossime (08/03/2025)

Virtus Flaminio Monterotondo – Promosport Cagliari

Promogest Quartu S. Elena – Grifone Nuoto

Juventus Nuoto - Luna Sestu

RN Vis Nova - Olgiata 20.12

Nella foto di Claudia Lazzara una rete Promogest firmata Matteo Campus