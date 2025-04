Pasqua da salasso: voli interni più cari di un New York andata e ritorno

ROMA, 05 APR. - Pasqua si avvicina e con essa, puntuale come ogni anno, arriva l’impennata dei prezzi dei trasporti. A denunciarlo è Assoutenti, che ha pubblicato un report dettagliato sull’andamento delle tariffe di aerei, treni e pullman nei giorni clou delle festività pasquali. Il risultato è allarmante: per molti italiani che desiderano spostarsi da nord a sud per ricongiungersi con le proprie famiglie, i costi da sostenere sono da capogiro. In alcuni casi, un volo interno costa addirittura più di un biglietto per gli Stati Uniti.

“Chi parte da Milano Linate e rientra dopo le festività” – spiega l’associazione – “si trova di fronte a cifre record. Un biglietto aereo di andata e ritorno per Brindisi, con partenza venerdì 18 aprile e ritorno martedì 22 aprile, costa oggi almeno 619 euro: una cifra superiore a quella richiesta per volare a New York nello stesso periodo, dove con 571 euro si riesce ad acquistare un biglietto A/R con uno scalo.”

La situazione non migliora per chi sceglie altre destinazioni del Mezzogiorno: sempre da Linate, un volo per Catania e ritorno costa almeno 518 euro, per Palermo 499 euro, mentre per Cagliari servono 460 euro. Anche chi parte da città diverse non trova alternative convenienti: da Genova a Catania i prezzi partono da 401 euro, e per la tratta Torino–Lamezia Terme si spendono circa 398 euro.

Il report evidenzia una tendenza consolidata ma sempre più estrema: in prossimità delle festività, le compagnie aumentano sensibilmente le tariffe, approfittando della domanda elevata e della scarsità di collegamenti alternativi. A farne le spese sono soprattutto gli studenti fuorisede, i lavoratori lontani da casa e le famiglie che cercano di riunirsi in occasione della Pasqua.

Assoutenti chiede un intervento deciso delle istituzioni per garantire una maggiore equità nei prezzi dei trasporti: “Non è accettabile” – sottolinea l’associazione – “che un cittadino italiano debba pagare più di un volo intercontinentale per viaggiare all’interno del proprio Paese. Serve un meccanismo di controllo sui prezzi nelle date festive, soprattutto per tratte che rappresentano veri e propri corridoi sociali tra nord e sud Italia.”

Nel frattempo, molti utenti si affidano alle soluzioni via terra, ma anche i treni e i pullman, secondo l’analisi, stanno seguendo la stessa dinamica al rialzo, seppur con cifre meno eclatanti rispetto al trasporto aereo. Per chi deve muoversi, la caccia al biglietto economico si preannuncia come un’impresa sempre più ardua.