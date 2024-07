Eccellenze INPS 2023, premiato il servizio di decentramento della Commissione per l’accertamento di invalidità civile in Calabria

“Per aver avviato le attività di accertamento sanitario per l’Invalidità Civile in luoghi più prossimi alle maggiori concentrazioni della domanda, in aree svantaggiate dal punto di vista logistico, dei trasporti pubblici e delle infrastrutture viarie, a beneficio dei soggetti richiedenti, caratterizzati da condizioni di fragilità”. È questa la motivazione che ha accompagnato il conferimento del Premio Eccellenze INPS 2023 alla Direzione regionale Calabria per il progetto di “Decentramento del servizio di accertamento di invalidità civile”. Un riconoscimento importante ottenuto grazie a risultati che hanno visto la Calabria primeggiare rispetto alle tradizionali migliori realtà del Paese, in un ambito – quello della sanità – che, storicamente, la vede invece relegata stabilmente nel ruolo di fanalino di coda.

«Grazie a sinergie poste in essere con le Amministrazioni comunali di Diamante e Caulonia che hanno condiviso l’iniziativa mettendo a disposizione i locali per le attività della Commissione e con la riattivazione di un ambulatorio medico dismesso presso l’Agenzia Inps di Palmi, nel corso del 2023, oltre tremila soggetti “fragili”, affetti da patologie tali da richiedere l’accertamento sanitario per il riconoscimento dell’Invalidità Civile e dell’handicap e residenti in zone distanti e mal collegate ai CML di riferimento, hanno potuto usufruire della possibilità di essere visitati in prossimità della loro residenza», ha spiegato il direttore regionale INPS Calabria, Giuseppe Greco. «L’impatto su tale fascia di popolazione, sicuramente annoverabile tra quelle più deboli - ha aggiunto Greco – è risultato positivo sia in termini di minor disagio per aver reso minimi gli spostamenti, sia in termini economici complessivi per avere di fatto spostato solo qualche sanitario invece di far muovere migliaia di soggetti da sottoporre a visita».

I numeri positivi del progetto e il riconoscimento ottenuto a livello nazionale sono «il risultato di una importante cooperazione tra pubbliche amministrazioni che, oltre all’INPS e ai Comuni ospitanti, ha potuto contare sul prezioso e naturale supporto del Commissario ad acta della sanità calabrese. Tutto, infatti, scaturisce dalla convenzione in essere tra INPS e servizio sanitario regionale che, con una visione che ha di molto anticipato i tempi, è stata sottoscritta in Calabria ben prima di altre realtà del Paese ed ha consentito di colmare i ritardi che, anche in tale ambito, vedevano la nostra regione tra le ultime in Italia», ha aggiunto ancora il direttore Greco.

In particolare, nel 2023, con oltre 132 mila prime visite CIC (in convenzione, n.d.r.) e più di 43 mila revisioni (+7,4%), la Calabria ha ottenuto una elevata performance, associando a tale produttività altrettanto rilevanti livelli di qualità del servizio e un’attenzione particolare all’utenza interessata. L’intero processo dell’invalidità civile ha fatto registrare dati di rilievo anche in relazione ai tempi di prima visita, con una media nel 2023 di soli 60 giorni intercorrenti tra la data della richiesta di prestazione e l’erogazione delle prestazioni spettanti. Ulteriore dato che merita evidenza, inoltre, è il +4,29% di scostamento budget sull’indicatore di qualità delle pensioni INVCIV che anche qui colloca la Calabria al primo posto nel 2023. Nel dettaglio dell’attività di decentramento, inoltre, sono state circa 1.500 le visite effettuate nell’ambulatorio di Diamante nell’intero anno, 1.200 quelle a Palmi (periodo aprile-dicembre 2023) e oltre 300 quelle effettuate a Caulonia (periodo luglio-dicembre 2023).

Il premio, ritirato dal dott. Giuseppe Antonio Licordari, coordinatore Medico Legale Regionale, è stato assegnato a tutto il personale sanitario e amministrativo della Calabria impegnato a supporto del processo di riconoscimento dell’invalidità civile, su proposta della Direzione regionale Calabria, del Coordinamento generale medico legale e della Direzione centrale inclusione e invalidità civile.

La consegna delle pergamene celebrative attestanti la compartecipazione dei Comuni di Caulonia e Diamante al premio, si terrà lunedì 8 aprile nel corso di una conferenza stampa in programma, alle ore 11.30, nella sala stampa al 12° piano della Cittadella regionale “Jole Santelli” di Catanzaro, alla presenza del presidente della Regione Calabria e commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, Roberto Occhiuto, del direttore regionale INPS Calabria, Giuseppe Greco, del sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, e del sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso.

