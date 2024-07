Il Comune di Marcellinara si schiera contro l’autonomia differenziata e promuove la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge

Il Comune di Marcellinara è sceso direttamente in campo per contrastare la legge sull’autonomia differenziata.

MARCELLINARA - Lo scorso 20 luglio è stata avviata, a margine del dibattito pubblicato organizzato sulla questione, la raccolta delle firme per il referendum abrogativo della legge, approvata di recente.

Nel corso del dibattito, al quale erano state invitate tutte le forze politiche degli opposti schieramenti, è emersa prepotentemente la necessità di combattere in tutti i modi possibili questa legge che andrà a spaccare l’Italia.

“L’autonomia differenziata – ha affermato il Sindaco Vittorio Scerbo - rischia di disgregare il Paese, creando cittadini di serie A e cittadini di serie B a seconda della regione in cui risiedono. La legge, infatti, non garantisce un'effettiva attuazione dei principi di coesione e solidarietà, sanciti dalla nostra Costituzione. Favorisce le regioni più ricche, a discapito di quelle più povere, acuendo i divari socio-economici, mettendo a rischio i diritti universali dei cittadini, come il diritto all'istruzione, alla salute e al lavoro”.

Come è ampiamente emerso durante il dibattito pubblico in Piazza Francesco Scerbo, si arriverà ad avere servizi di eccellenza in alcune regioni privilegiate e servizi al di sotto dei livelli essenziali nelle altre. È chiaro che una simile visione dell'Italia ispirata all'egoismo mal si concilia con la costituzione egualitaria della costituzione repubblicana nata dalla resistenza antifascista.

La raccolta di firme per il referendum sta proseguendo, intanto, con i moduli che sono a disposizione dei cittadini di Marcellinara nella casa comunale, presso l’ufficio anagrafe.

A partire dal 25 luglio, alla presenza dei consiglieri comunali volontari, sarà possibile firmare anche in piazza Francesco Scerbo, tutte le sere, nel corso delle iniziative estive marcellinaresi.

“E’ chiara – ha concluso il Sindaco Vittorio Scerbo - la nostra ferma opposizione alla legge sull'autonomia differenziata, come è forte il nostro impegno a promuovere e sostenere tutte le iniziative volte all'abrogazione di tale legge, invitando alla mobilitazione tutti i cittadini per difendere l'unità e la coesione del Paese”.