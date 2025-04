Trovato il cadavere di una donna sul greto del fiume Serio ad Alzano Lombardo: indagini in corso

Giallo nel bergamasco: il corpo senza vita di una donna tra i 30 e i 35 anni rinvenuto nei pressi del fiume Serio. Ancora ignote identità e cause del decesso.

Alzano Lombardo (Bergamo) – Una scoperta drammatica ha scosso la quiete di Alzano Lombardo nella mattinata di oggi, lunedì 7 aprile. Intorno alle ore 10, il corpo senza vita di una donna è stato trovato nel greto del fiume Serio, all’altezza del tratto che attraversa il comune bergamasco. La vittima, secondo una prima stima, avrebbe un’età compresa tra i 30 e i 35 anni.

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di un passante che, notando la presenza del corpo, ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti in pochi minuti i carabinieri del comando provinciale di Bergamo, le squadre del 118 e i vigili del fuoco.

Nessuna ipotesi esclusa: indagini a 360 gradi

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull’identità della donna, al momento sconosciuta, e sulle possibili cause del decesso. Gli inquirenti non escludono alcuna pista: dall’ipotesi di un gesto estremo, fino a quella – più inquietante – di un coinvolgimento terzo.

Il corpo è stato trasportato all’istituto di medicina legale per l’autopsia, che sarà decisiva per chiarire le cause della morte e fornire eventuali indizi utili per risalire all’identità della vittima. Nessun documento è stato trovato addosso alla donna.

Una comunità scossa in attesa di risposte

La notizia ha destato forte impressione tra i residenti di Alzano Lombardo, già scossi da alcuni episodi di cronaca nera verificatisi negli ultimi anni nella zona. Il sindaco ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, qualora venga identificata nelle prossime ore, invitando la cittadinanza alla calma e al rispetto per le indagini in corso.

Le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere di sorveglianza installate lungo il tratto del fiume, nella speranza di raccogliere elementi utili. Si cercano anche eventuali testimoni che possano aver notato movimenti sospetti nella mattinata di oggi.

Aggiornamenti in tempo reale

La redazione continuerà a seguire da vicino lo sviluppo del caso, fornendo aggiornamenti in tempo reale su identificazione, risultati dell’autopsia e dichiarazioni ufficiali delle autorità.