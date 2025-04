A Marcellinara e Tiriolo i "Seminari Itineranti" sull'asma col dott. Salvatore Lombardo

Riprendono, dopo la pausa invernale, i «Seminari Itineranti» sull’asma proposti dal Dott. Salvatore Lombardo, dirigente pneumologo presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, dove è anche responsabile dell’ambulatorio di asma grave. Suddetta patologia è, purtroppo, ancora poco conosciuta a livello popolare e le insidie, ad essa legate, sono spesso trascurate o sottostimate. I Seminari si propongono, perciò, di fare opera informativa e divulgativa nei confronti della popolazione calabrese, anche per orientarla nel percorso di diagnosi e terapia.

In questo primo appuntamento primaverile, la sede scelta per la presentazione dell’interessantissimo volume dal titolo «L’asma dagli egizi ad oggi: 5000 anni di diagnosi e terapia» è il Comune di Marcellinara in provincia di Catanzaro. Nella sala Cultura intitolata a Papa Wojtyla, del bellissimo borgo dell’istmo, in sinergia con il vicino Comune di Tiriolo, venerdì 11 aprile p.v. a partire dalle ore 18, i sindaci Vittorio Scerbo e Domenico Greco accoglieranno il dott. Lombardo e il giornalista de ilReventino.it, Alessandro Cosentini, che dialogherà con lo specialista sull’argomento in questione.

Durante la presentazione del libro, si terrà un dibattito con gli intervenuti che potranno, a loro volta, dialogare con il dottore, avendo delucidazioni e consigli utili sull’asma.

L’evento è promosso dal Centro per il libro e la lettura, ente autonomo del Ministero per i beni culturali e per il turismo, nell’ambito del progetto “Città che legge” promosso dal Comune di Marcellinara. Partner del seminario, l’Avis comunale e la testata giornalistica on line ilReventino.it.

Durante l’incontro sarà possibile acquistare il volume sull’asma e altri libri scritti dallo stesso autore.