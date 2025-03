Efficientamento energetico per la scuola, nuovo finanziamento al Comune di Botricello

Trasformazione della scuola elementare di via per Botricello Superiore in edificio con pieno efficientamento energetico, grazie ad un finanziamento pari a 339.463,80 euro. Nuovo successo per l’Amministrazione Comunale di Botricello che ha ottenuto il via libera al progetto presentato dal GSE, il Gestore Servizi Energetici.

Il finanziamento consentirà di rendere completamente funzionale e innovativo il plesso scolastico della scuola primaria, intervenendo su cappotto termico, infissi, impianti e tutto ciò che serve per ridurre i consumi. La comunicazione di accoglimento della richiesta è giunta in queste ore, confermando l’impegno dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Saverio Simone Puccio.

Parte ora l’iter di realizzazione dei lavori, con scadenze dettagliate che sono state fornite dall’Ente finanziatore. Il tipo di interventi previsti permetterà di avere una scuola completamente rinnovata, con ridotti consumi energetici, ancora più accogliente ed efficiente.

“Si tratta dell’ennesima scommessa vinta da questa maggioranza – ha detto il Sindaco Saverio Simone Puccio – considerato che abbiamo rivolto, sin dal primo giorno, grandissima attenzione agli edifici scolastici. Abbiamo individuato e ottenuto tantissimi finanziamenti e in appena due anni e mezzo sono stati avviati i lavori per il nuovo asilo nido, la nuova scuola dell’infanzia, due nuove mense scolastiche, interventi di manutenzione straordinaria di tutti i plessi scolastici con tettoie per tutti gli ingressi, adeguamenti e miglioramenti degli edifici. Una vera e propria rivoluzione per i nostri istituti scolastici, portato avanti un lavoro corale che ha coinvolto amministratori, tecnici comunali ed esterni esperti del settore”.

Il Sindaco Puccio ha sottolineato che “questo nuovo finanziamento si aggiunge al fatto che nel plesso di via per Botricello Superiore abbiamo già realizzato una nuova mensa, nuovi muri di cinta, messa in sicurezza dei solai, presto una nuova tettoia all’ingresso dello stabile e un’area giochi per i bambini. Sento il dovere di ringraziare gli amministratori comunali e gli Uffici competenti – ha concluso - per il grande lavoro che si sta portando avanti quotidianamente con sacrificio e passione”.