Meteo: Primavera in rimonta, anticiclone caldo spazza via il maltempo

Dopo il colpo di coda invernale, l’alta pressione torna protagonista: ecco cosa accadrà giorno per giorno

ROMA – La nuova settimana porterà importanti cambiamenti sul fronte meteo. Dopo il repentino arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa, che ha riportato condizioni invernali su gran parte dell’Italia, un anticiclone caldo in risalita dal Regno Unito si prepara a dominare la scena atmosferica.

Una vera e propria altalena climatica: il maltempo non durerà a lungo, e già da lunedì le regioni centro-settentrionali saranno raggiunte da correnti più miti e stabili, con temperature in rialzo. Al Sud, invece, l’alta pressione troverà qualche ostacolo in più. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo giorno per giorno.

Lunedì 7 Aprile: primi segnali di miglioramento al Nord, ancora variabilità al Sud

Nord Italia

Cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, ma con ampie schiarite dal pomeriggio, soprattutto in pianura. Nessun fenomeno significativo atteso.

Centro Italia

Giornata soleggiata, con qualche nube tra Abruzzo e basso Lazio. Possibili piovaschi isolati, ma fenomeni deboli e poco probabili.

Sud Italia

Ampi rasserenamenti su Campania e alta Calabria tirrenica. Altrove prevale la variabilità, con piovaschi isolati specie nelle ore centrali della giornata.

Temperature in calo, specialmente al Sud. Venti forti da Nord, in attenuazione. Mari molto mossi, fino ad agitati su Adriatico e bacini meridionali.

Martedì 8 Aprile: più sole al Centro-Nord, residua instabilità al Sud

Nord Italia

Nubi sparse al mattino, poi sole prevalente dal pomeriggio su tutte le aree pianeggianti.

Centro Italia

Qualche disturbo sull’Adriatico, con possibilità di piovaschi isolati tra Abruzzo e basso Lazio nelle ore centrali. Altrove tempo stabile.

Sud Italia

Variabilità persistente, con piovaschi localizzati su Isole Maggiori e zone interne appenniniche, soprattutto nel pomeriggio.

Temperature in aumento al Centro-Nord. Venti moderati nordorientali in progressiva attenuazione. Mari in graduale calo del moto ondoso.

Mercoledì 9 e Giovedì 10 Aprile: sole prevalente, clima in netto miglioramento

Tendenza generale

Due giornate complessivamente soleggiate, con solo qualche nube di passaggio al mattino sul Nord e annuvolamenti diurni sull’Appennino, Sud peninsulare e Isole. Possibile qualche piovasco debole e isolato, ma senza fenomeni di rilievo.

Temperature in aumento, soprattutto nei valori massimi. Clima più mite e primaverile, grazie all’affermazione dell’alta pressione. Venti deboli, tendenti a ruotare dai quadranti occidentali. Mari poco mossi.

Weekend a rischio: torna l’incognita maltempo?

Nonostante la fase stabile di metà settimana, i modelli previsionali mostrano segnali di incertezza per il prossimo fine settimana. Un nuovo impulso perturbato potrebbe avvicinarsi all’Italia, portando instabilità e rovesci, in particolare sulle regioni settentrionali e tirreniche.

Conclusioni: Primavera in ripresa, ma attenzione al weekend

L’Italia vivrà una settimana di transizione, con un netto cambio di rotta rispetto al freddo anomalo degli ultimi giorni. Il ritorno dell’anticiclone garantirà tempo stabile e temperature in risalita, soprattutto al Centro-Nord. Tuttavia, non è escluso un nuovo peggioramento sul finire della settimana. (iLMeteo)