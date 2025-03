Pontili porto. Il capogruppo Dem Celia: si assegni alla Catanzaro Servizi la gestione dei pontili così non si interrompe il servizio ai diportisti.

Esprimo sincero apprezzamento per la puntualità e l’onestà intellettuale con cui l’assessore Battaglia ha espresso le oggettive difficoltà di garantire il servizio ai diportisti, venendo meno i requisiti per il rinnovo del titolo concessorio all’attuale gestore.

Nella mia qualità di capogruppo del partito democratico, e dunque rappresentando la volontà dei rappresentanti DEM a Palazzo de Nobili, ritengo che sia fondamentale, ora più che mai, adottare misure concrete e tempestive per garantire una soluzione che possa assicurare il benessere e la tranquillità degli utenti del porto e tutelare l’interesse pubblico nelle more del completamento della struttura portuale.

Pronti a collaborare per individuare le azioni più idonee e efficaci, ma anche a mettere in evidenza, qualora necessario, i punti critici che potrebbero rallentare il processo di risoluzione.

La politica deve rispondere alle esigenze reali dei cittadini e non possiamo permetterci che le difficoltà attuali si protraggano oltre il necessario.

A tal riguardo, ritenendo prioritario che il servizio non venga interrotto proprio alla vigilia della stagione estiva, ripropongo, come già in passato, che il Comune affidi il compito della gestione dei pontili alla Catanzaro Servizi, già assegnataria di concessione demaniale marittima per la gestione del terzo specchio d’acqua. Tale conferimento oltre a garantire la continuità del servizio ai diportisti, potrà assicurare alla partecipata adeguato carico di lavoro in settori economicamente sostenibili.

L’attività svolta dalla Catanzaro Servizi, unita alla recente aggiudicazione del servizio di alaggio e varo, sono certo, consentirà ai diportisti di tirare un sospiro di sollievo fino al completamento del Porto, su cui l’assessore Iemma, con l’imprescindibile supporto tecnico del dirigente Laganà sta alacremente lavorando fin dal suo insediamento.

Celia Fabio

Capogruppo Dem