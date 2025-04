Calcio, festa promozione rovinata dagli scontri: coinvolti tifosi di Vigor e Sambiase

LAMEZIA TERME – La gioia per la promozione della Vigor Lamezia in Serie D si è trasformata in un episodio di violenza che ha turbato la serata di festa.

Una rissa tra tifosi ha infatti sconvolto il quartiere Sambiase, situato nella zona ovest della città, proprio al termine dei festeggiamenti per la vittoria della squadra biancoverde.

Festa rovinata dagli scontri: coinvolti tifosi di Vigor e Sambiase

Secondo quanto emerso, anche se al momento le autorità mantengono il massimo riserbo, alcuni gruppi di tifosi della Vigor Lamezia e del Sambiase, storiche realtà calcistiche locali, si sarebbero affrontati fisicamente in strada.

La tensione sarebbe esplosa al termine della partita che ha sancito matematicamente la promozione in Serie D della Vigor, vittoriosa in trasferta contro il Praia a Mare.

Le immagini diffuse sui social e i racconti dei residenti parlano di momenti concitati, tra urla, spintoni e l’intervento delle forze dell’ordine per sedare il caos.

La zona è stata immediatamente presidiata da pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, che stanno ora eseguendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica degli scontri.

Indagini in corso e possibili provvedimenti

Gli inquirenti sono al lavoro per identificare i partecipanti alla rissa.

Le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbero risultare decisive per l’individuazione dei responsabili.

Non si escludono provvedimenti cautelari nelle prossime ore.

Questo episodio riaccende i riflettori su una rivalità cittadina che, seppur legata alla passione sportiva, rischia di degenerare in atti di violenza.

La speranza è che si torni presto a parlare di calcio soltanto in termini di entusiasmo, appartenenza e spirito sportivo.