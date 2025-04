Pallanuoto in Sardegna: in C maschile perdono tutte

Un sabato da dimenticare. Specie per la Promosport Cagliari che trova nella Juventus Nuoto un’avversaria insorpassabile. La sua seconda posizione rimane salda ma il campanello d’allarme suona perché sulla carta doveva essere una gara da vincere. Di sicuro la capolista Grifone Roma, superando agevolmente la Rari Nantes Cagliari prosegue una fuga difficilmente contrastabile. Perdono anche Promogest Quartu e Luna Sestu, forse rassegnate a retrocedere ma per nulla disposte a regredire sul piano del gioco e della crescita collettiva.

Per fortuna edulcora il week end la Promogest di serie B femminile con un successo in trasferta.

PROMOSPORT SOTTO PROCESSO, MA FORSE SI ESAGERA

Accade spesso che cullarsi negli allori diventi una condizione controproducente. Il percorso della Promosport, a parte la parentesi con i rapacissimi grifoni, stava dispiegandosi in una placida e prevedibile routine. Chiunque ci sarebbe potuto cascare, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Una sola rete di scarto nello scontro di Monterotondo fa capire che si era presenti, ma non da seconda della classe. La delusione nella dirigenza cagliaritana è palpabile, giusto anche palesarla subito per evitare ulteriori passi falsi. C’è chi parla di un mai così appropriato “bagno di umiltà”, chi invoca “l’unità di gruppo”. Insomma, conoscendo la maturità acquisita dai giocatori allenati da Enrico Cossu, già dal prossimo incontro è plausibile assistere ad una netta inversione di tendenza.

LA RARI NANTES CAGLIARI PUO’ IMPARARE DAGLI IMMENSI GRIFONI

Sperare in un segno “due” nella tana dei più forti significava volare troppo con la fantasia, anche se traslarsi dalla realtà, senza esagerare, può aiutare ad essere più concreti in futuro. Ed è sul giocatore del domani che coach Giuseppe Postiglione punta, approfittando di questi vis-à-vis con avversari d’alto bordo, interpreti di classe sopraffina da meritarsi ammirazione, ma soprattutto spirito d’emulazione da parte del giovane osservatore passivo. Se son rose, fioriranno.

PROMOGEST BELLA A SPRAZZI, ALLA RICERCA DI UN PERCHE’

Quando i baldi giovani quartesi hanno tanta benzina in corpo riescono a tenere bene il ritmo della controparte. Ma se all’orizzonte non si intravede una stazione di servizio, allora la spia fissa genera terribili scompensi che degenerano in passivi inenarrabili. Poi spetta al coaching staff capire meglio se si tratta solo di un decadimento fisico o di altre motivazioni che possono prendere spunto da branche della psicologia. In casa Promogest è comunque viva la speranza di risalire la china, ma se ciò diventasse complicato, non bisognerebbe farne un dramma.

E I LUNARI FANNO ESORDIRE TRE QUATTORDICENNI

Forse chi sta prendendo con maggiore filosofia quest’esperienza con le squadre laziali sono i fans del nostro satellite naturale. Forse dall’alto si vedono le cose con maggiore lucidità, che non per forza devono fare il paio con la rassegnazione. Dalle parti di Sestu si gioisce anche se la porta viene continuamente presa di mira da indemoniati cecchini perché sanno che prima o poi il suo custode sarà protetto da giovani leve assetate di sapere. E l’innesto di ben tre quattordicenni combattivi (Pau, Melis e Loi) rientra in quest’ottica di crescita ed entusiasmo che coinvolge la dirigenza lunare.

CAMPIONATO DI PALLANUOTO MASCHILE Serie C – Edizione 2024/2025 GIRONE 5 (Comitato regionale Sardegna)

Risultati 12^ giornata (terza di ritorno)

Grifone Nuoto - Rari Nantes Cagliari 19 - 05

Juventus Nuoto – Promosport 13 - 12

Olgiata 20.12 – Promogest 16 - 06

Luna - Virtus Flaminio 02 - 22

RN Vis Nova – Centumcellae 11 - 08

CLASSIFICA

Grifone Nuoto Roma 36, Promosport Cagliari 30, Juventus Nuoto Monterotondo 22, Centumcellae Civitavecchia 21, Rari Nantes Cagliari 18, Virtus Flaminio Monterotondo 18, Olgiata 20.12 Monterotondo 17, RN Vis Nova Monterotondo 13, Promogest Quartu S. Elena 3, Luna Sestu 0

Le prossime (12/04/2025)

13^ giornata (quarta di ritorno)

Centumcellae - Luna

Promosport - Olgiata 20.12 (h.15:00 – Cagliari-Terramaini)

Rari Nantes Cagliari - RN Vis Nova (h. 16:30 - Cagliari – Terramaini)

Virtus Flaminio - Promogest

Juventus Nuoto - Grifone Nuoto

B FEMMINILE: ESPUGNATO IL FORO ITALICO

Dopo tre sconfitte consecutive le ragazze della Promogest si risollevano andando a vincere in casa del fanalino di coda. Di seguito il tabellino delle atlete quartesi: Costante B., Ghiani N. 1, Melis S., Zola B. 3, Arrigoni G. 4, Fois B. 3, Frau M., Toti M., Metteo 2, Meloni S., Arrigoni I., Cerolini A. 3

CAMPIONATO DI PALLANUOTO FEMMINILE Serie B – Edizione 2024/2025 GIRONE 3

(C.R. Lazio)

Risultati 9^ giornata d’andata

Castelli Romani - Italica 13 - 10

Acquademia - Team Centro Italia 14 - 09

Aqvaroma - Promogest 09 - 16

SIS Roma - Circolo Villani San Prisco 09 - 06

Riposa: Roma Vis Nova PN

CLASSIFICA

Castelli Romani 24, Italica 21, C.lo Villani S. Prisco, SIS Roma 15, Promogest 12, Team Centro Italia, Acquademia 9, Roma Vis Nova 2, Aqvaroma 0,

Le prossime (12-13/04/2025)

10^ giornata (prima di ritorno)

SIS Roma - Castelli Romani

Aqvaroma - Team Centro Italia

Promogest – Italica (domenica, h. 14:00 – Centro Nuoto Quartu)

Roma Vis Nova PN – Acquademia

Riposa: Circolo Villani San Prisco

Foto Claudia Lazzara