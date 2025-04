Ardore: L’Academy supera la Campese (2-1) ed esce dalla zona calda.

In un sol colpo l’Academy Ardore si porta fuori dalla zona calda dei playout (29 punti, lasciando dietro Campese e Gallinese a quota 28) e spera di ottenere così una salvezza diretta che solo qualche settimana fa sembrava pura utopia.

La vittoria di ieri, contro la diretta concorrente Campese di mister Massimo Solendo (2-1), è stata il viatico per una conferma dell’inversione positiva di tendenza intrapresa nelle ultime giornate di campionato. È chiaro che adesso le ultime quattro sfide di campionato saranno decisive e andranno affrontate con la consapevolezza che il proprio destino passerà soprattutto dalle proprie mani se si vuole salvare una stagione sembrata persa e che ora, invece, fa tirare un respiro di sollievo alla società e a tutto l’ambiente ardorese.





L’incontro di ieri, disputato ad Ardore presso lo stadio di contrada Vescovado, ha visto un’Academy dai due volti: un primo tempo con il freno a mano tirato e una Campese maggiormente intraprendente, tanto che è riuscita a passare in vantaggio meritatamente con un bel goal di Falcone, ed un secondo tempo giocato praticamente ad una porta, quella dei reggini ospiti.





Molte le occasioni da rete sfumate per un nulla, soprattutto nella ripresa, emblematica l’azione che ha portato prima Figliomeni e poi Nicita a battere a rete da distanza ravvicinata ma con la palla che prima colpisce il palo e poi esce fuori di qualche centimetro.

A seguire la clamorosa traversa colpita da Careri e poi il fallo da rigore commesso dai difensori della Campese che hanno costretto l’arbitro Principato (Sz. di Reggio Calabria) a decretare la massima punizione trasformata da Figliomeni (1-1).

Quando la partita sembrava scivolare via sul classico dei pareggi, c’è stato il colpo magico tirato fuori dal cilindro da Andrea Nicita, che in pieno recupero sfodera un tiro dalla distanza (almeno 30 mt.) che batte inesorabilmente Modafferi per il 2-1 finale.





Al triplice fischio esultanza in campo e fuori per un risultato che premia gli sforzi dei ragazzi guidati ieri, direttamente in campo, da Francesco Maviglia.

La prossima partita vedrà l’Academy recarsi in casa della Taurianovese (seconda forza del campionato) e la Campese vedersela invece in casa contro il Catona (terza in classifica).





Il tabellino:

Academy Ardore Vs Acs Campese 2 – 1





Le formazioni:

Academy Ardore: Caruso, Careri, Placanica, Barbaro, Musolino, Maviglia, Figliomeni, Gobatto, Trimboli, Varacalli, Morales.

All. F. Maviglia

Acs Campese: Modafferi, Brizzi, Scopelliti, Mercurio Domenico, Mercurio Davide, Barresi, Sciarrone, Foca, Mercurio Gabriele, Falcone, Serico.

All. M. Solendo

Arbitro: Principato della Sz. di Reggio Calabria