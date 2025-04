Roma, tragedia in famiglia: è morto il 13enne colpito da un colpo di pistola alla testa

Il dramma si è consumato sabato sera nella capitale. Il giovane era stato ricoverato in condizioni disperate. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto.

ROMA – Non ce l'ha fatta il ragazzo di 13 anni ferito gravemente da un colpo di pistola alla testa nella serata di sabato, all’interno della sua abitazione a Roma. Il decesso è avvenuto all’alba di oggi, intorno alle 6, all’ospedale San Camillo, dove il giovane era stato trasportato d’urgenza e ricoverato in condizioni critiche.

Il colpo, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe partito all’interno dell’ambiente domestico. Ancora da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente, su cui stanno indagando gli agenti della polizia di Stato. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo mentre proseguono gli accertamenti, inclusi rilievi scientifici e audizioni dei presenti al momento del fatto.

L’intera comunità del quartiere è sconvolta. Un silenzio carico di dolore accompagna in queste ore il pensiero rivolto alla giovane vittima, descritta da chi lo conosceva come un ragazzo solare, pieno di sogni, improvvisamente spezzati da un episodio ancora avvolto dal mistero.

Il caso ha acceso i riflettori anche sul tema della sicurezza domestica e della detenzione di armi in casa, ma prima di ogni riflessione resta la tragedia di una famiglia distrutta e la vita di un adolescente interrotta troppo presto.

Parole chiave SEO: ragazzo 13 anni morto Roma, colpo pistola testa, tragedia familiare Roma, bambino ferito pistola, indagini polizia Roma, incidente armi casa