Giochi Olimpici di Parigi 2024: c’è anche Sellia Marina

SELLIA MARINA (CZ), 24 LUG. 2024 – Venerdì 26 luglio alle ore 19:30, sulle acque della Senna, a Parigi, si apriranno ufficialmente i Giochi della XXXIII Olimpiade, meglio noti come Parigi 2024. Tra i sei atleti calabresi presenti in Francia, c’è anche un selliese. Ma non solo: Sellia Marina avrà due concittadini in questi Giochi Olimpici.

Dopo la strana edizione dei Giochi Olimpici estivi di Tokyo 2020, disputati poi nel 2021 (prima volta in un anno dispari e, per l'emergenza sanitaria, senza pubblico), riecco le Olimpiadi che tornano, a differenza del solito, appena tre anni dopo le ultime disputate nel Paese del Sol Levante. E come per il 2021 in quel di Tokyo, anche in questo caso, Sellia Marina sarà rappresentata da due concittadini.

Saranno i secondi Giochi Olimpici consecutivi per il taekwondoka Simone Alessio, Campione del Mondo in carica dei -80 kg (Medaglia d’Oro a Baku, Azerbaigian, nel dicembre del 2023), che aveva chiuso le Olimpiadi di Tokyo ai piedi del podio, sfiorando una storica Medaglia. Un traguardo che Simone proverà a raggiungere quest’anno a Parigi, essendosi qualificato a gennaio 2024 in prima posizione per quanto riguarda il ranking di qualificazione del quadriennio olimpico.

L’altro selliese è Giovanni Cristiano, e in questo caso parliamo di un telecronista. Anche lui, come Simone, dopo Tokyo 2020 si appresta a presenziare ai suoi secondi Giochi Olimpici consecutivi. Giovanni, già telecronista di Sky Sport da tre anni, sarà una delle voci di Warner Bros. Discovery - Eurosport Italia (piattaforma on-demand esclusivista in Italia dei diritti per la trasmissione integrale di questi Giochi) per quanto riguarda il torneo olimpico di Beach Volley. La piattaforma Discovery +, tramite i canali Eurosport, sarà disponibile anche su Sky, Now TV, DAZN e Tim Vision.

Simone Alessio scenderà sul quadrato di gioco in un’unica giornata, venerdì 9 agosto. Qualificazioni dalle ore 9:00, Ottavi di Finale dalle ore 9:21, Quarti di Finale dalle ore 14:40, Semifinali dalle 16:24, Finali per il Bronzo dalle 20:34, Finale per l’Oro/Argento alle 21:37. Giovanni Cristiano, invece, sarà in cuffia per ben tredici giorni consecutivi, dal 27 luglio all’8 agosto. Le gare del taekwondo si disputeranno al “Grand Palais” (8.000 posti) mentre quelle di Beach Volley si giocheranno sulla sabbia di Champ de Mars (12.860 posti, sotto la Tour Eiffel). Si tratta delle due location più belle di questi Giochi Olimpici.

La soddisfazione del Sindaco di Sellia Marina Walter Placida: “Le Olimpiadi sono il maggior evento sportivo al quale atleti e addetti ai lavori aspirano in assoluto. Sapere che la nostra città sarà rappresentata da due nostri concittadini, deve riempire d’orgoglio tutti noi selliesi. Ed è tutt’altro che scontato prendere parte a due Giochi Olimpici consecutivi. I miei auguri, dunque, al Campione del Mondo Simone - che possa tornare a casa con la Medaglia più importante - e al telecronista Giovanni - che possa farci emozionare con i suoi racconti”.

Le parole del Consigliere con delega allo Sport Domenico Fotino: “Simone Alessio, il primo italiano a diventare campione del mondo di Taekwondo, non solo è esempio di eccellenza sportiva, ma è anche manifesto di coraggio. Coraggio di inseguire i propri sogni, di far risplendere il proprio talento e volare in alto, da un piccolo paesino calabrese fino a Tokyo ed ora anche a Parigi. Riguardo Giovanni, invece, il suo talento nel comunicare e coinvolgere il pubblico sarà fondamentale per trasmettere l'entusiasmo e l'emozione del beach volley agli spettatori di tutto il mondo. A entrambi il va il mio più grande in bocca al lupo!”.