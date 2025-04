Accoltella il padre per difendere la madre: 20enne arrestato per tentato omicidio

PALERMO, 05 APR. - Tragedia familiare sfiorata a Carini, in provincia di Palermo, dove un ragazzo di 20 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato il padre al culmine di una violenta lite domestica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’aggressione sarebbe avvenuta nel tentativo di difendere la madre da un episodio di violenza familiare, l’ennesimo, secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi.

Il dramma si è consumato nella serata di ieri all’interno dell’abitazione di famiglia. Durante una lite tra i genitori, degenerata rapidamente in uno scontro fisico, il giovane sarebbe intervenuto per proteggere la madre e, in preda all'agitazione, avrebbe colpito il padre con un coltello da cucina, infliggendogli due fendenti all’altezza delle scapole.

Le coltellate hanno lesionato i polmoni dell’uomo, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, attualmente è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini, allertati da alcuni vicini allarmati dalle urla provenienti dall’appartamento. Gli inquirenti hanno avviato immediatamente le indagini, ascoltando la madre del giovane e lo stesso 20enne, che in seguito è stato portato in ospedale in evidente stato di shock e agitazione.

La procura di Palermo ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione le dinamiche dei fatti, anche alla luce di una possibile situazione pregressa di violenza domestica. Nelle prossime ore verranno ascoltati anche altri familiari e conoscenti, mentre si attendono i rilievi tecnici effettuati dai carabinieri sulla scena dell’aggressione.

Il caso ha scosso profondamente la comunità di Carini, dove la famiglia è conosciuta e dove ora si moltiplicano gli interrogativi sulle dinamiche che hanno portato a una tale esplosione di violenza tra le mura domestiche.