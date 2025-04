Crotone, minaccia la sorella con un’ascia e tenta di incendiarle l’auto: arrestato 36enne

CROTONE, 05 APR. - Brandendo un'ascia in stato di forte agitazione ha minacciato la sorella tentando di incendiare l'auto della donna parcheggiata nel cortile di casa.

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dagli agenti della Questura di Crotone con l'accusa di tentata estorsione e resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

I poliziotti, allertati da una segnalazione, sono intervenuti nei pressi di un'abitazione trovando una persona che urlava frasi sconnesse e inveiva contro una donna identificata in un secondo momento per la sorella.

L'uomo, conosciuto come assuntore abituale di sostanze stupefacenti, in preda verosimilmente ad una crisi di astinenza, si era recato a casa della congiunta con lo scopo di obbligarla a concedergli l'uso della sua autovettura per potersi recare in una città fuori provincia per acquistare la droga. Ricevuto un diniego da parte della donna, si è infuriato reagendo e minacciandola con l'ascia.

Inoltre, ha anche danneggiato il portone di casa e l'autovettura frantumando tutti i vetri e tentando di incendiarla con liquido infiammabile. Alla vista dei poliziotti non ha desistito minacciando anche loro con atteggiamento aggressivo. A questo punto uno degli agenti gli ha puntato il Taser come forma di deterrenza, spingendolo così a gettare l'ascia. Il trentaseienne è stato quindi immobilizzato e arrestato.