Polizze: la stipula oggi passa per il web, ma quali sono le più richieste?

La recente svolta nel settore insurance verso un modello di business sempre più digitalizzato sta determinando un aumento costante nel nostro Paese di compagnie che stanno investendo in progetti innovativi, come anche dalla crescita dell’Insurtech Investment Index a 20/30 nell’ultimo anno.

Questo trend ha progressivamente contribuito a modificare le preferenze di acquisto dei consumatori, oggi più propensi, anche solo rispetto a un anno fa, a sottoscrivere i loro prodotti assicurativi online.

A testimoniarlo, il report Il consumatore digitale di IIA -Italian Insurtech Association che, riassumendo i risultati di un sondaggio condotto su un campione di più di 1000 intervistati, sottolinea che le polizze digitali stipulate nell'ultimo anno tra i consumatori privati, raggiungendo la quota del 57%, sono aumentate di ben dieci punti percentuali rispetto ai dati registrati nei dodici mesi precedenti.

Tra i prodotti più richiesti ci sono prevalentemente le RC auto, alla luce di un 76% degli intervistati che oggi considera l'offerta di assicurazioni auto online molto adeguata e in linea con le aspettative. Le assicurazioni viaggi sono invece ritenute appropriate dal 59% degli intervistati, mentre il 49% premia le soluzioni digitali relative alle polizze infortuni.



Il web come canale di riferimento per le polizze online



Le assicurazioni online devono il loro successo a un processo digitale accessibile ovunque e da qualsiasi dispositivo.

Nate per essere opzionate da pc, oggi sono strutturate anche per l'accesso da smartphone o da tablet, in modo da soddisfare la domanda in crescita proveniente da quegli utenti che preferiscono fruire del servizio prevalentemente in mobilità. Una formula semplice, ma soprattutto immediata, che incarna perfettamente l'evoluzione del settore alla luce delle più recenti innovazioni.

Ad avere un ruolo determinante sono però i canali di comparazione online, i quali hanno dimostrato di poter rendere semplici e immediate procedure altrimenti complesse.

Un sistema di questo tipo è offerto, per esempio, da Facile.it, che permette di passare in rassegna un’ampia varietà di assicurazioni online, mettendo a disposizione degli utenti preventivi chiari, competitivi e del tutto su misura.

Assicurazioni online: quali vantaggi dal confronto tra offerte



I portali di comparazione online danno accesso a un'offerta assicurativa esauriente, proveniente dalle realtà più quotate del settore insurance. L'accurata selezione delle compagnie contribuisce infatti a rendere ogni proposta affidabile, garantendo un livello di sicurezza talmente elevato, da soddisfare anche le esigenze di chi, fino ad oggi, ha guardato all'ecosistema digitale con un pizzico di diffidenza.

La comparazione dei prezzi naturalmente resta il requisito più importante, ma garantendo quella che può ricondursi a una sorta di trattativa immediata, ha il vantaggio di soddisfare sia la domanda di chi cerca velocemente un'assicurazione più economica sia di chi preferisce soffermarsi sulla fase di confronto per essere certo di scegliere la polizza con il miglior rapporto qualità-prezzo.

A ciò si aggiunge anche un'accurata selezione a monte di tutte le proposte, in modo che la fase di comparazione permetta di spuntare un premio più basso, ma senza compromessi sulla qualità e sui servizi; senza contare che i migliori portali di comparazione danno accesso ad assicurazioni dai costi estremamente vantaggiosi, in genere uguali o addirittura inferiori a quelli disponibili sui portali delle singole compagnie.

Scegliere la sottoscrizione online permette inoltre di gestire ogni processo nella più completa autonomia, eliminando tutte quelle pressioni o interferenze inevitabili nelle vecchie procedure offline. Tuttavia, oggi a catalizzare l'interesse dei consumatori sono soprattutto quelle formule capaci di unire all'efficienza del digitale, l'esperienza di consulenti qualificati, in modo che all'occorrenza sia possibile affiancare alla classica fase di confronto il supporto online di un operatore specializzato.

A fare il resto, un'offerta assicurativa che, oltre a dare accesso ai tanti vantaggi della comparazione, è sempre formulata sulla base di quei principi di chiarezza e di trasparenza, oggi necessari per soddisfare le sempre più elevate aspettative dei sottoscrittori; un'offerta veloce, estremamente innovativa in tema semplificazione dei processi, ma soprattutto strutturata per alimentare la domanda digitale anche in vista dei cambiamenti previsti nell'immediato futuro. Le prospettive, del resto, sono incoraggianti, alla luce di una formula che, in soli pochi anni, si è già rivelata cruciale per il settore assicurativo.