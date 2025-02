DL Milleproroghe 2025: scopri le novità che riscrivono le regole!

Cosa cambia su rottamazione, polizze e contratti? Non restare indietro! Leggi ora tutti i dettagli!

DL Milleproroghe 2025 Decreto Milleproroghe 2025 è stato recentemente approvato dalla Camera dei deputati, diventando legge. Questo provvedimento annuale introduce una serie di proroghe e modifiche normative in vari settori. Ecco un approfondimento sulle principali novità:

Rottamazione Quater: Riapertura dei Termini

Per i contribuenti che avevano aderito alla "Rottamazione Quater" ma sono decaduti per mancato o ritardato pagamento, è stata concessa una nuova opportunità. Sarà possibile presentare una nuova domanda di adesione entro il 30 aprile 2025. Le modalità operative saranno definite dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un portale dedicato per la presentazione delle istanze. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un massimo di dieci rate.

Obbligo di Polizze Catastrofali per le Imprese

È stato prorogato al 31 marzo 2025 l'obbligo per le aziende di stipulare polizze assicurative contro calamità naturali. Nonostante le richieste di un ulteriore rinvio, il termine rimane invariato, lasciando alle imprese un periodo limitato per adeguarsi.

Proroga per l'Adeguamento Antincendio nelle Scuole

Le istituzioni scolastiche avranno tempo fino al 31 dicembre 2027 per conformarsi alle normative antincendio. Questo estende di tre anni il precedente termine, offrendo alle scuole un margine più ampio per effettuare gli adeguamenti necessari.

Assemblee Societarie a Distanza

È stata estesa fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici ed enti associativi di svolgere assemblee in modalità telematica, anche in assenza di una specifica previsione statutaria. Questa misura, introdotta durante l'emergenza sanitaria, continua a facilitare la partecipazione a distanza alle assemblee societarie.

Altre Proroghe e Disposizioni

Consulta dei Tifosi : L'obbligo per le società sportive di istituire una consulta dei tifosi nei propri consigli di amministrazione è stato posticipato al 31 dicembre 2027 . citeturn0search4 Utilizzo del Taser : È stata estesa a tutti i comuni, inclusi quelli con meno di 20.000 abitanti, la possibilità per le polizie municipali di avviare la sperimentazione dell'uso del taser. Contratti a Termine : Le aziende potranno continuare a stipulare contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi con causali meno rigide fino al 31 dicembre 2025 .



Il Decreto Milleproroghe 2025 introduce quindi una serie di misure destinate a incidere su diversi ambiti, dalle agevolazioni fiscali alla sicurezza sul lavoro, passando per l'organizzazione societaria e la gestione delle emergenze. È consigliabile consultare i testi ufficiali o rivolgersi a professionisti del settore per una comprensione dettagliata e personalizzata delle disposizioni contenute nel decreto.