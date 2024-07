Previsione meteo: ondata di caldo con temperature fino a 40°c col ritorno di Caronte

Caronte torna a scaldare l'Italia

L'anticiclone Caronte, dopo un breve allontanamento, sta tornando con forza, portando con sé un'ondata di caldo intenso che investirà tutto il territorio italiano. L'estate 2024 continua a sorprenderci con i suoi sbalzi termici, alternando periodi di calore estremo a brevi momenti di tregua, come quello attuale.

Breve respiro di freschezza fino al 26 luglio

Fino a venerdì 26 luglio, le temperature, sebbene estive, rimarranno contenute. Una leggera diminuzione è prevista anche al Sud. Tuttavia, questa pausa sarà breve: il ritorno di Caronte è imminente e le temperature cominceranno a risalire rapidamente durante il weekend.

Domenica 28 luglio: il picco del caldo

La giornata di domenica 28 luglio si prospetta la più calda del weekend. Le temperature potrebbero raggiungere:

- Bologna e Firenze: fino a 38°C

- Roma: fino a 37°C

- Ferrara: fino a 39°C

- Catanzaro: fino a 37°C

Anche il Sud e le Isole Maggiori subiranno un aumento significativo delle temperature, delineando un quadro di caldo intenso su gran parte dell'Italia.

Prospettive per la prossima settimana

Le previsioni indicano un ulteriore incremento del caldo per la settimana prossima. Caronte si espanderà verso nord, coinvolgendo l'Europa orientale e centrale, e manterrà alte le temperature anche in Italia.

Consigli per affrontare il caldo

In vista dell'ondata di calore, è consigliabile:

- Mantenere una buona idratazione.

- Evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde.

- Cercare ambienti freschi.

- Prepararsi a diversi giorni di temperature elevate.

Questa ondata di caldo, prevista per durare almeno per tutta la prossima settimana, richiede particolare attenzione e precauzioni per evitare problemi di salute legati al caldo estremo. (ilMeteo)

In aggiornamento