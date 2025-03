Aeronautica Militare soccorre neonato: trasporto d'urgenza da Lamezia a Roma con un Falcon 900

Un volo salvavita per un bambino di un mese trasportato all’ospedale Bambino Gesù

Lamezia Terme, 4 marzo 2025 – Un intervento tempestivo dell’Aeronautica Militare ha permesso il trasferimento d’urgenza di un neonato di appena un mese, ricoverato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro. Il piccolo, in condizioni critiche, è stato trasportato oggi da Lamezia Terme a Roma Ciampino a bordo di un Falcon 900 del 31° Stormo, grazie a un volo sanitario d’emergenza.

Durante l’intero viaggio, il neonato è stato assistito da un’équipe medica specializzata, che ha monitorato costantemente le sue condizioni fino all’atterraggio nella Capitale. Ad attenderlo a Ciampino, un’ambulanza che lo ha trasferito immediatamente all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, punto di riferimento nazionale per le cure infantili.

Un intervento coordinato in tempi record

Il trasporto sanitario urgente è stato richiesto dalla Prefettura di Catanzaro e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’intera operazione è stata gestita dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea - 1^ Regione Aerea di Milano, l’unità operativa dell’Aeronautica Militare che garantisce interventi rapidi per emergenze sanitarie.

Grazie alla prontezza delle autorità e alla disponibilità dei mezzi della Forza Armata, il Falcon 900 è decollato in tempi rapidi, confermando il ruolo fondamentale dell’Aeronautica Militare nel supporto alla sanità nazionale. I velivoli per il trasporto sanitario d’urgenza sono operativi 24 ore su 24 in diverse basi, pronti a decollare su ordine della sala operativa.

L'importanza del soccorso aereo

Questo tipo di missioni rappresenta un tassello cruciale nel sistema di emergenza italiano, garantendo assistenza immediata a chi necessita di cure specialistiche non disponibili localmente. Ogni anno, l’Aeronautica Militare effettua decine di voli sanitari d’urgenza, dimostrando un impegno costante al servizio dei cittadini.

L’episodio di oggi sottolinea ancora una volta il valore della collaborazione tra enti sanitari, istituzioni e Forze Armate per salvare vite umane, soprattutto quelle più fragili.