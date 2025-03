Previsioni Meteo: arriva l’anticiclone di primavera, ma durerà poco. Attese piogge nei prossimi giorni

L’alta pressione ha conquistato l’Europa centrale e gran parte dell’Italia, portando condizioni di tempo stabile e soleggiato su molte regioni. Tuttavia, questo scenario primaverile non durerà a lungo: un cambiamento significativo è atteso già nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio l’evoluzione meteo.

Alta pressione e temperature miti fino a metà settimana

L’anticiclone, già protagonista dall’inizio di marzo, garantirà ancora diverse giornate di sole e clima gradevole. Da lunedì 3 marzo, il cielo si è mantenuto sereno su gran parte del Nord e del Centro, con solo qualche disturbo nuvoloso al Sud e sulle Isole Maggiori. Tuttavia, anche in queste zone il miglioramento è già in atto.

Le temperature si manterranno sopra la media stagionale, con punte di 18-20°C nelle ore centrali della giornata, specialmente nelle regioni settentrionali e centrali. Attenzione però alla nebbia nelle ore notturne e al primo mattino, che potrebbe formarsi nelle zone di pianura e lungo i corsi d’acqua, in particolare sulla Pianura Padana.

Da giovedì 6 marzo: primi segnali di cambiamento

Nella seconda parte della settimana, l’alta pressione inizierà a perdere forza, spostandosi gradualmente verso l’Europa orientale. Questo permetterà a correnti più umide di guadagnare spazio sul Mediterraneo.

Tra giovedì 6 e venerdì 7 marzo, una perturbazione atlantica si avvicinerà alla Penisola, portando un aumento della nuvolosità e le prime piogge su Sardegna e Sicilia. Sul resto d’Italia il tempo rimarrà ancora stabile, ma con cieli più nuvolosi, soprattutto lungo il versante tirrenico e sulle regioni nord-occidentali.

Nuovo peggioramento tra domenica 9 e lunedì 10 marzo

Il vero cambiamento potrebbe arrivare tra domenica 9 e lunedì 10 marzo, quando una nuova e più intensa perturbazione potrebbe investire l’Italia, portando un peggioramento diffuso delle condizioni meteo. Secondo le attuali proiezioni, le piogge potrebbero estendersi a molte regioni, con un possibile calo termico.

Conclusioni

Nei prossimi giorni godremo ancora di un clima stabile e mite, ma è bene non abbassare la guardia: il tempo potrebbe subire una svolta significativa nella seconda settimana di marzo. Gli aggiornamenti saranno fondamentali per comprendere l’evoluzione della nuova perturbazione in arrivo.

Resta aggiornato per le prossime previsioni meteo e segui gli sviluppi di questo cambio di rotta atmosferico! (iLMeteo))

In aggiornamento